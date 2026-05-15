15 May 2026
Belçika millisi DÇ-2026 üçün heyətini açıqladı - FOTO

15 May 2026 17:10
Belçika millisi DÇ-2026 üçün heyətini açıqladı - FOTO

Belçika futbol millisi 2026-cı il Dünya Çempionatı üçün heyətini açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Belçika yığmasının açıqlanan siyahısında qapıçılar sırasında Kurtua ilə yanaşı, Mayk Penders və Senne Lammens yer alıb.

Heyətdə Kevin De Brüyne, Amadu Onana, Yuri Tilemans, Aksel Vitsel, Jeremi Doku, Romelu Lukaku, Leandro Trossard və Şarl De Ketelare kimi futbolçular da var.

Siyahıda bir sıra diqqətçəkən adlar isə yer almayıb. Mats Sels, Romeo Lavia, Mandela Keyta, Malik Fofana, Lois Openda, Natan De Kat, Artur Vermeren və Mika Qodts Belçika millisinin Dünya Çempionatı heyətinə daxil edilməyib.

Bu seçim xüsusilə qapıçı mövqeyində diqqət çəkib. Kurtuanın yığmaya qayıdışı fonunda Mats Selsin siyahıdan kənarda qalması Belçika millisinin heyətində əsas müzakirə mövzularından birinə çevrilib.

