15 May 2026
Meksika millisinin əfsanəvi qapıçısından emosional paylaşım - FOTO

15 May 2026 11:39
Kiprin “AEL Limasol” futbol klubunun qapıçısı Gilermo Oçoa Meksika millisinin Dünya Çempionatı öncəsi təlim-məşq düşərgəsinə qoşularkən emosional paylaşım edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 40 yaşlı qolkiper 2026-cı il Dünya Çempionatının onun üçün milli komandadakı son turnir olacağını bildirib. Oçoa sosial şəbəkədə Meksika formasını geyinməyin onun üçün heç vaxt adi hal olmadığını, bunun imtiyaz sayıldığını yazıb.

Təcrübəli qapıçı paylaşımında bu dəfə düşərgəyə fərqli hisslərlə başladığını vurğulayıb. O, daha dolu ürək, daha çox xatirə və əvvəlki kimi eyni ümidlə Meksika yığmasının yanında olduğunu qeyd edib.

Oçoa 2005-ci ildən Meksika millisində çıxış edir və yığmada 150-dən çox oyun keçirib. “Sports Illustrated” yazır ki, qapıçı 2026-cı il Dünya Çempionatında iştirak etsə, altıncı mundialına çıxacaq və bu göstəricidə Lionel Messi ilə Kriştianu Ronalduya qoşula bilər.

Meksika millisinin düşərgəsi 6 mayda başlayıb. Baş məşqçi Xavyer Aqirrenin rəhbərliyi altında hazırlığa əvvəlcə Meksika çempionatından 20 futbolçu qatılıb. Oçoa isə düşərgəyə qoşulan ilk legioner olub.

Oçoa 2026-cı il Dünya Çempionatında əsas heyət uğrunda Raul Rangel ilə rəqabət aparacaq. Buna baxmayaraq, təcrübəsi, nüfuzu və turnir tarixindəki statusu onun yekun heyətə düşmək şansını yüksək saxlayır.

İdman.Biz
