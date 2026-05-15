15 May 2026
AZ

Alvarodan Mbappeyə: “Kimin oynayıb-oynamayacağına mən qərar verirəm”

Futbol
Xəbərlər
15 May 2026 10:33
91
Alvarodan Mbappeyə: “Kimin oynayıb-oynamayacağına mən qərar verirəm”

“Real” futbol komandasının baş məşqçisi Alvaro Arbeloa İspaniya La Liqasında “Oviedo” üzərində 2:0 hesablı qələbədən sonra Madrid klubunun hücum iyerarxiyasındakı yerindən açıq şəkildə narazılıq edən Kilian Mbappeyə sərt cavab verib.

İdman.Biz “Reuters”ə istinadən xəbər verir ki, matçdan sonra Mbappe start heyətində meydana çıxmağa hazır olduğunu, lakin məşqçinin guya onu Qonsalo Qarsiya, Vinisius Junior və Franko Mastantuonodan sonra dördüncü hücumçu hesab etdiyini bildirib. Arbeloa mətbuat konfransında fransalı futbolçunun sözlərini təkzib edib və vəziyyəti yumşaltmaqdan imtina edib.

“Mən deməmişəm ki, o, mənim dördüncü hücumçumdur. O, yəqin ki, başa düşməyib. Mən belə bir şeyi necə deyə bilərdim? Bilmirəm... Mənim hətta dörd hücumçum yoxdur. Amma bu kresloda oturduğum müddətdə kimin oynayıb, kimin oynamayacağına mən qərar verirəm. Onların adlarının nə olması isə mənim vecimə deyil. Dörd gün əvvəl hətta sifariş ərizəsində olmayan futbolçu avtomatik olaraq start heyətində meydana çıxa bilməz. Bu, sağlam məntiqdir. Mbappe hesab edir ki, start heyətində meydana çıxmalı idi? Mənə fərqi yoxdur. Mən məşqçiyəm və qərarları məhz mən qəbul edirəm. Əgər futbolçular qərarlarımdan razıdırsa, əla. Əgər yoxdursa, növbəti məşqçini gözləyə bilərlər”, - o deyib.

Münaqişə “Real” azarkeşlərinin “Oviedo” ilə oyun zamanı Mbappeyə fit çalması fonunda baş verib. Fransalı futbolçunun özü də oyundan sonra

Arbeloanın açıqlamalarını izləmədiyini vurğulayıb.

“Mən Arbeloanın mətbuat konfranslarına baxmıram. Evimdə İspaniya yox, Fransa televiziyası var”, - Mbappe bildirib.

İspaniya mediasında bu vəziyyət artıq mövsümün son hissəsinin əsas qalmaqallarından biri adlandırılır. “Oviedo” üzərində qələbə “Real” daxilindəki gərginliyi aradan qaldırmayıb: məşqçi komandada toxunulmazların olmadığını nümayişkaranə şəkildə göstərir, Mbappe isə indiki statusu ilə razı olmadığını açıq şəkildə bildirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Sabah”ın gənc üzvü müqavilə məsələsinə aydınlıq gətirdi
11:00
Azərbaycan futbolu

“Sabah”ın gənc üzvü müqavilə məsələsinə aydınlıq gətirdi

Xəyal Əliyev gələcək karyerası ilə bağlı suala belə reaksiya verib.

Yunes Laşaab “Sabah”a gəlir: “Lill”dən yeni transfer
10:42
Azərbaycan futbolu

Yunes Laşaab “Sabah”a gəlir: “Lill”dən yeni transfer

Azərbaycan çempionu Çempionlar Liqası öncəsi heyətini gücləndirir
Mbappe Arbeloanı açıq şəkildə tənqid etdi: “Mən dördüncü hücumçuyam”
10:18
Futbol

Mbappe Arbeloanı açıq şəkildə tənqid etdi: “Mən dördüncü hücumçuyam”

Fransalı futbolçu bildirib ki, məşqçi onu “Real”ın yalnız dördüncü hücumçusu hesab edir
Julia Usutanın saçları müzakirə yaratdı - FOTO
10:02
Futbol

Julia Usutanın saçları müzakirə yaratdı - FOTO

Namibiyalı futbolçunun çox uzun hörükləri sosial şəbəkələrdə diqqət çəkib
“Mançester Yunayted” Reşford üçün endirimə getmir
09:41
Futbol

“Mançester Yunayted” Reşford üçün endirimə getmir

Digər Avropa klublarının da futbolçu ilə maraqlanması İngiltərə təmsilçisinin mövqeyini gücləndirir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qarşı
09:28
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə qarşı

Tura mayın 17-də yekun vurulacaq

Ən çox oxunanlar

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub
14 May 00:41
Güləş

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub - YENİLƏNİB

Güləşçiləimiz 6 medal qazanıblar
“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb
13 May 21:58
Futbol

“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Klub bu il həm də ölkə çempionu olub
Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular
14 May 20:15
Güləş

Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq
Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB
12 May 19:05
Güləş

Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Azərbaycanın U-17 yunan-Roma güləşçiləri Avropa çempionatında mübarizəni davam etdirirlər