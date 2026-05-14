14 May 2026
14 May 2026 12:46
İki güləşçimiz Avropa çempionatının 1/4 finalında - YENİLƏNİR

Azərbaycanın yunan-Roma güləşi üzrə U-17 qadın millisinin üzvləri Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilən Avropa çempionatında uğurla çıxış ediblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, Nuray Cəfərli (46 kq) Şimali Makedoniya təmsilçisi Frosina Atanasovanı “tuş”la məğlub edərək 1/4 finala yüksəlib.

Simurə Abdullayeva (69 kq) isə Bolqarıstan güləşçisi Natalia Tasevanı “tuş”la üstələyərək 1/4 final mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

11:57

Bu gün Azərbaycanın yunan-Roma güləşi üzrə U-17 qadın millisinin üzvləri Bolqarıstanın Samakov şəhərində keçirilən Avropa çempionatının dördüncü günündə mübarizəyə qoşulublar.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarışda təmsilçilərimiz müxtəlif mərhələlərdə güclərini sınayacaqlar.

Təsnifat mərhələsində 46 kq çəki dərəcəsində Nuray Cəfərli Şimali Makedoniyalı Frosina Atanasova ilə qarşılaşacaq.

1/8 finalda 53 kq-da çıxış edən Fatimə Bayramova Rusiya təmsilçisi Malita Bolatova ilə Türkiyədən Ecrin Salık arasında baş tutacaq görüşün qalibi ilə üz-üzə gələcək.

Eyni mərhələdə 61 kq-da Fidan Babayeva Moldova idmançısı Lidia Ana Ungureanu və İsveç təmsilçisi Inez Ester Lea Airaksinen cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.

69 kq-da Simurə Abdullayeva Bolqarıstan güləşçisi Natalia Georgieva Taseva ilə gücünü sınayacaq.

1/4 finalda isə 40 kq çəki dərəcəsində Gülxanım Şirinova Rusiya təmsilçisi Zlata Koreshova ilə qarşılaşacaq.

Qeyd edək ki, yarış mayın 17-də başa çatacaq.

