13 May 2026
AZ

U-17 güləşçilərimiz Avropa çempionatında mübarizəyə qoşulur

Güləş
Xəbərlər
13 May 2026 11:15
113
U-17 güləşçilərimiz Avropa çempionatında mübarizəyə qoşulur

Bu gün Azərbaycanın yunan-Roma güləşi üzrə U-17 millisinin üzvləri Bolqarıstanın Samakov şəhərində keçirilən Avropa çempionatının üçüncü günündə mübarizəyə qoşulacaqlar.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarışda təmsilçilərimiz müxtəlif mərhələlərdə güclərini sınayacaqlar.

Təsəlli görüşündə Hüseyn Mustafazadə (51 kq) İsveçrədən Tristan Bernetlə, Elmir Çərkəzov (60 kq) isə Avstriyadan Lionel Rijon Vinterlə üz-üzə gələcək.

Təsnifat mərhələsində Məryəm Əmrəli (57 kq) İtaliyadan Sara Servedio ilə qarşılaşacaq.

1/8 finalda isə Xədicə Qurbanzadə (49 kq) Polşadan Zuzanna Maja Ptakla, Nuray Həsənli (65 kq) isə Türkiyədən Bade Su Doğanla gücünü sınayacaq.

Qeyd edək ki, yarış mayın 17-də başa çatacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

U-17 güləşçilərimiz Avropa çempionatında həlledici görüşlərinə çıxacaq
11:35
Güləş

U-17 güləşçilərimiz Avropa çempionatında həlledici görüşlərinə çıxacaq

Görüşlər Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da start götürəcək
Avropa çempionatına 2 gümüş, 1 bürünc medalla start
12 May 20:02
Güləş

Avropa çempionatına 2 gümüş, 1 bürünc medalla start - YENİLƏNİB + VİDEO

Güləşçilərimiz finalda Rusiya nümayəndələrinə uduzublar
Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB
12 May 19:05
Güləş

Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Azərbaycanın U-17 yunan-Roma güləşçiləri Avropa çempionatında mübarizəni davam etdirirlər
Biləsuvarda 410 idmançının iştirakı ilə güləş turniri keçirilib - FOTO
12 May 13:25
Güləş

Biləsuvarda 410 idmançının iştirakı ilə güləş turniri keçirilib - FOTO

27 komanda sərbəst güləş üzrə yarışda qüvvəsini sınayıb
Güləşçilərimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB
11 May 19:21
Güləş

Güləşçilərimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB

U-17 Avropa çempionatı mayın 17-də yekunlaşacaq
Güləşçilərimizin 2028 Olimpiadasına vəsiqə mübarizəsinə start verəcəyi məkan məlum olub - İDMAN.BİZ-in İCMALI
11 May 16:06
Güləş

Güləşçilərimizin 2028 Olimpiadasına vəsiqə mübarizəsinə start verəcəyi məkan məlum olub - İDMAN.BİZ-in İCMALI

UWW 2028-ci il Olimpiya seçməsinin ilk mərhələsi olan dünya çempionatının keçiriləcəyi məkanı açıqlayıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək
La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb
Seriya A: “Milan” San-Siroda sarsıldı, “Atalanta” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:54
Futbol

Seriya A: “Milan” San-Siroda sarsıldı, “Atalanta” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Berqamo təmsilçisi A Seriyasının 36-cı turunda səfərdən üç xalla ayrılıb