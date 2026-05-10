10 May 2026
Seriya A: "Komo" "Verona"nı sıxdı, beşinci pilləyə qalxdı - VİDEO

10 May 2026 16:43
Futbol üzrə İtaliya A Seriyasının 36-cı turunda “Komo” səfərdə “Verona”nı 1:0 hesabı ilə məğlub edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşmanın taleyini ikinci hissədə vurulan yeganə qol həll edib. İlk hissədə daha fəal təsir bağışlayan qonaqlar fasiləyə qədər fərqlənə bilməyiblər. “Verona” müdafiədə etibarlı oynasa da, 71-ci dəqiqədə qapısında qol görüb.

“Komo”nun qələbə topunu Anastasios Duvikas vurub. Meydan sahibləri 75-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşdirsələr də, VAR müdaxiləsindən sonra qol ofsayd səbəbindən ləğv olunub.

Bu nəticədən sonra “Komo” xalını 65-ə çatdıraraq A Seriyasının turnir cədvəlində beşinci pilləyə yüksəlib. “Verona” isə 20 xalla 19-cu sırada qərarlaşıb və daha əvvəl elitada qalmaq şansını itirib.

