10 May 2026
AZ

“Barselona” “Real”la qarşılaşma üçün heyətini açıqlayıb - FOTO

Futbol
Xəbərlər
10 May 2026 16:52
128
“Barselona” “Real”la qarşılaşma üçün heyətini açıqlayıb - FOTO

İspaniyanın “Barselona” futbol komandasının baş məşqçisi Hansi Flik “Real Madrid”lə keçiriləcək “El-Klasiko” üçün iştirak ərizəsini müəyyənləşdirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, La Liqanın 35-ci turu çərçivəsində baş tutacaq görüş üçün Kataloniya təmsilçisinin heyətində 22 futbolçunun adı yer alıb. Qarşılaşma bu axşam, Bakı vaxtı ilə 23:00-da keçiriləcək.

Qapıçılar sırasında Joan Qarsiya, Voytsex Şensnı və Eder Aller yer alıb. Müdafiə xəttində Joau Kanselu, Alexandro Balde, Ronald Arauxo, Pau Kubarsi, Jerar Martin, Jül Kunde, Erik Qarsiya və Xavi Espartın adı var.

Yarımmüdafiə xəttində Qavi, Pedri, Fermin Lopes, Mark Kasado, Dani Olmo, Frenki de Yonq və Mark Bernal yer alıblar. Hücum xəttində isə Ferran Torres, Robert Levandovski, Rafinya, Markus Reşford və Runi Bardqji “El-Klasiko” üçün iştirak ərizəsinə daxil edilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” ilk yarıdan sonra 1:0 öndədir - YENİLƏNİR
17:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” ilk yarıdan sonra 1:0 öndədir - YENİLƏNİR

“Turan Tovuz” turnir cədvəlində 56 xalla üçüncü pillədə yer alıb
Joao Pedro “Atletiko”nun radarında: Simeone hücumçu istəyir
17:34
Futbol

Joao Pedro “Atletiko”nun radarında: Simeone hücumçu istəyir

Madrid klubu Alvarez və Sörlotla bağlı mümkün ayrılıqlara görə yeni forvard planını hazırlayır
“Real Madrid”in prezidenti “El-Klasiko”ya getməyəcək
17:13
Futbol

“Real Madrid”in prezidenti “El-Klasiko”ya getməyəcək

Florentino Peresin Barselonaya səfər etməyəcəyi bildirilib
Seriya A: “Komo” “Verona”nı sıxdı, beşinci pilləyə qalxdı - VİDEO
16:43
Futbol

Seriya A: “Komo” “Verona”nı sıxdı, beşinci pilləyə qalxdı - VİDEO

İtaliya A Seriyasında avrokubok yarışı daha da gərginləşib
Mbappe bu axşam oynamayacaq: “Real”ın heyəti açıqlandı - FOTO
16:23
Futbol

Mbappe bu axşam oynamayacaq: “Real”ın heyəti açıqlandı - FOTO

Fransalı hücumçu “Barselona” ilə matçın iştirak ərizəsinə daxil edilməyib
Flik atasını itirdi, amma “El-Klasiko”dan çəkilmir
16:13
Futbol

Flik atasını itirdi, amma “El-Klasiko”dan çəkilmir

“Barselona”nın baş məşqçisi ağır xəbəri bu gün səhər alıb

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı
9 May 18:54
Futbol

“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq