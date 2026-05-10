10 May 2026
Joao Pedro “Atletiko”nun radarında: Simeone hücumçu istəyir

10 May 2026 17:34
İspaniyanın “Atletiko Madrid” futbol komandası hücum xəttini gücləndirmək üçün İngiltərənin “Çelsi” klubunda çıxış edən braziliyalı Joao Pedronu diqqət mərkəzində saxlayır.

İdman.Biz xəbər verir ki, Madrid təmsilçisinin baş məşqçisi Dieqo Simeone mümkün yay dəyişiklikləri fonunda yeni səviyyəli hücumçu transferini istəyir. Komandanın hücum xəttində Xulian Alvarez və Aleksander Sörlotun gələcəyi qeyri-müəyyən sayılır.

“Atletiko” rəhbərliyi uzun müddətdir Joao Pedronun çıxışını izləyir. Braziliyalı forvard hərəkətliliyi, aqressiv oyunu, texnikası və hücumun müxtəlif zonalarında çıxış etmək bacarığı ilə Simeonenin oyun modelinə uyğun futbolçu kimi dəyərləndirilir.

Madrid klubu statik hücumçu yox, boş zonalara açılan, cinahlara çəkilən və yarımmüdafiəçilərlə əlaqə qura bilən müasir forvard axtarır. Joao Pedro bu baxımdan “Atletiko” üçün cəlbedici variantlardan biri sayılır.

Lakin transferin reallaşması asan görünmür. “Çelsi” braziliyalı futbolçunu layihəsinin vacib parçası hesab edir və onu ucuz qiymətə buraxmaq niyyətində deyil. Futbolçunun bazar dəyəri təxminən 75 milyon avrodur (150 milyon AZN). Bu məbləğ “Atletiko” üçün yalnız ciddi satışlardan sonra real ola bilər.

