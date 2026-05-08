8 May 2026 09:52
135
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Kəpəz”ə qarşı

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 31-ci turu çərçivəsində ikinci qarşılaşma “Bank Respublika Arena”da keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Sabah” “Kəpəz”i qəbul edəcək.

Oyun saat 19:30-də başlayacaq. “Sabah” 75 xalla turnir cədvəlinin lideridir. 24 xala malik “Kəpəz” isə onuncudur.

Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 31-ci tur
8 may (cümə)
19:30. “Sabah” - “Kəpəz”
Hakimlər: Elvin Bayramov, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Kamran Əliyev
VAR: Fərid Hacıyev
AVAR: Teymur Teymurov
Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov
AFFA nümayəndəsi: Kifayət Mustafayeva
“Bank Respublika Arena”

Qeyd edək ki, tura mayın 10-da yekun vurulacaq.

İdman.Biz
