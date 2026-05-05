UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” “Atletiko Madrid” ilə üz-üzə

Bu həftə UEFA Çempionlar Liqasında yarımfinal mərhələsinin cavab qarşılaşmaları keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, ilk oyun günündə İngiltərənin “Arsenal” klubu doğma meydanda İspaniyanın “Atletiko Madrid” komandasını qəbul edəcək.
Qarşılaşmanın start fiti Bakı vaxtı ilə 23:00-da çalınacaq.
Xatırladaq ki, komandalar arasında İspaniyada keçirilən ilk matç 1:1 hesabı ilə yekunlaşmışdı.
5 may
23:00, “Arsenal” (İngiltərə) - “Atletiko Madrid” (İspaniya).
Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasının final qarşılaşması mayın 30-da Budapeştdə keçiriləcək.