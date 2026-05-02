2 May 2026
2 May 2026 10:15
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” “İmişli”yə qarşı

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 30-cu turu çərçivəsində ikinci qarşılaşma “SOCAR Polymer Arena”da keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Araz-Naxçıvan” “İmişli”ni qəbul edəcək.

Oyun saat 18:30-da başlayacaq. “Araz-Naxçıvan” 40 xalla turnir cədvəlinin altıncı pilləsində yer alıb. 29 xala malik “İmişli” isə doqquzuncudur.

Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 30-cu tur
2 may (şənbə)
18:30. “Araz-Naxçıvan” - “İmişli”
Hakimlər: Vüqar Həsənli, Elşad Abdullayev, Zöhrab Abbasov, Emin Əliyev
VAR: Fərid Hacıyev
AVAR: Rəhman İmami
Hakim-inspektor: İmanxan Sultani
AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov
“SOCAR Polymer Arena”

Qeyd edək ki, tura mayın 5-də yekun vurulacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Arsenal”ın baş məşqçisi: “Bizə istənilən mövqedə oynaya bilən futbolçular lazımdır”
10:59
Dünya futbolu

“Arsenal”ın baş məşqçisi: “Bizə istənilən mövqedə oynaya bilən futbolçular lazımdır”

“Topçular”ın liderlərindən biri sabit çıxışı ilə seçilir
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə uşaq evlərinin komandaları arasında növbəti minifutbol turniri təşkil olunub - FOTO
10:22
Futbol

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə uşaq evlərinin komandaları arasında növbəti minifutbol turniri təşkil olunub - FOTO

“Dostluq Kuboku” minifutbol turniri ötən ildən etibarən ənənəvi xarakter alıb
Bu günə olan futbol oyunlarının AFİŞASI
10:00
Dünya futbolu

Bu günə olan futbol oyunlarının AFİŞASI

Top-5 liqa və Türkiyə Superliqasında növbəti sınaqlar

Salah zədədən sonra “Liverpul”da nə vaxt oynaya biləcəyini açıqlayıb
09:40
Dünya futbolu

Salah zədədən sonra “Liverpul”da nə vaxt oynaya biləcəyini açıqlayıb

Salah 2017-ci ildən bəri “Liverpul”da oynayır
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” “Sumqayıt” ilə üz-üzə
09:20
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” “Sumqayıt” ilə üz-üzə

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
“Roma” Maleni “Villa”dan 25 milyon avroya alacaq
08:10
Dünya futbolu

“Roma” Maleni “Villa”dan 25 milyon avroya alacaq

27 yaşlı futbolçu 25 milyon avroya transfer olunacaq

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
30 Aprel 01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Gyökeres ilk hissədə penaltidən fərqlənib
“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq
Azərbaycan basketbolunda final həyəcanı: “Sabah” seriyaya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB
29 Aprel 21:37
Basketbol

Azərbaycan basketbolunda final həyəcanı: “Sabah” seriyaya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB

İlk oyunda “Abşeron Lions”ı üstələyən Bakı təmsilçisi çempionluq yolunda önə keçib