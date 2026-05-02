AZ

“Arsenal”ın baş məşqçisi: “Bizə istənilən mövqedə oynaya bilən futbolçular lazımdır”

Dünya futbolu
Xəbərlər
2 May 2026 10:59
211
“Arsenal”ın baş məşqçisi Mikel Arteta cari mövsümdə Deklan Raysın çıxışı barədə fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, ingiltərəli yarımmüdafiəçi bu yaxınlarda mövsümdə 50 oyun həddinə çatıb və demək olar ki, “topçular”ın heyətində həmişə start heyətində yer alır.

“Bizə meydanda istənilən mövqedə oynaya bilən futbolçular lazımdır. Müasir futbol məhz bu istiqamətdə inkişaf edir. Əgər sən yarımmüdafiəçisənsə, bu o deməkdir ki, konkret 6, 8 və ya 10 nömrə ilə məhdudlaşmamalısan. Balansa nail olmaq istəyiriksə, meydanın istənilən hissəsində dominantlıq edə bilən, oyunun bütün fazalarına nəzarət etməyi bacaran universal oyunçulara ehtiyacımız var. Deklan da məhz bu səviyyəyə doğru irəliləyir”, - deyə Arteta bildirib.

Qeyd edək ki, bu gün “Arsenal” doğma meydanda “Fulhem”ı qəbul edəcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da başlayacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İPL: “Arsenal” liderlik yarışında, “Mançester Yunayted” və “Liverpul” üçlük uğrunda mübarizədə - İDMAN.BİZ-in İCMALI
12:19
Dünya futbolu

İPL: “Arsenal” liderlik yarışında, “Mançester Yunayted” və “Liverpul” üçlük uğrunda mübarizədə - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İngiltərə Premyer Liqasında mövsümün sonu getdikcə daha gərgin xarakter alır
Bu günə olan futbol oyunlarının AFİŞASI
10:00
Dünya futbolu

Bu günə olan futbol oyunlarının AFİŞASI

Top-5 liqa və Türkiyə Superliqasında növbəti sınaqlar

Salah zədədən sonra “Liverpul”da nə vaxt oynaya biləcəyini açıqlayıb
09:40
Dünya futbolu

Salah zədədən sonra “Liverpul”da nə vaxt oynaya biləcəyini açıqlayıb

Salah 2017-ci ildən bəri “Liverpul”da oynayır
“Roma” Maleni “Villa”dan 25 milyon avroya alacaq
08:10
Dünya futbolu

“Roma” Maleni “Villa”dan 25 milyon avroya alacaq

27 yaşlı futbolçu 25 milyon avroya transfer olunacaq
“Arsenal” iki gənc oyunçusunu satmağa hazırdır
06:19
Dünya futbolu

“Arsenal” iki gənc oyunçusunu satmağa hazırdır

Transfermarkt Lyuis-Skellinin dəyərini təxminən 35 milyon avro olaraq qiymətləndirir
Bernardonun “Barselona”ya transferi 80% həll edilib
05:06
Dünya futbolu

Bernardonun “Barselona”ya transferi 80% həll edilib

Bernardonun transferi ilə bağlı son qərarı "Barselona"nın baş məşqçisi Hans-Diter Flik verəcək

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
30 Aprel 01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Gyökeres ilk hissədə penaltidən fərqlənib
“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq
Azərbaycan basketbolunda final həyəcanı: “Sabah” seriyaya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB
29 Aprel 21:37
Basketbol

Azərbaycan basketbolunda final həyəcanı: “Sabah” seriyaya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB

İlk oyunda “Abşeron Lions”ı üstələyən Bakı təmsilçisi çempionluq yolunda önə keçib