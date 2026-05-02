Bernardonun “Barselona”ya transferi 80% həll edilib

2 May 2026 05:06
“Barselona” və “Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi Bernardo Silva əməkdaşlıq etmək üçün prinsipial razılığa gəliblər.

İdman.Biz-in “Barca Universal”a istinadən verdiyi məlumata görə, “Siti” kapitanının Kataloniya klubuna transferi 80% başa çatıb.

Mənbənin məlumatına görə, portuqaliyalı oyunçu ingilis klubundakı hazırkı maaşı ilə müqayisədə maaşının təxminən 60% azaldılmasını qəbul etməyə hazırdır.

Bernardonun transferi ilə bağlı son qərarı "Barselona"nın baş məşqçisi Hans-Diter Flik verəcək və o, “blauqrana”dan ayrılmaq ehtimalına açıq olacaq. Bu mövqedə Silvadan başqa heç bir transfer gözlənilmir. O, bu yay komandaya azad agent kimi qoşula bilər.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Arsenal” iki gənc oyunçusunu satmağa hazırdır
06:19
Dünya futbolu

“Arsenal” iki gənc oyunçusunu satmağa hazırdır

Transfermarkt Lyuis-Skellinin dəyərini təxminən 35 milyon avro olaraq qiymətləndirir
“Çelsi” yeni mövsümdə formasında dünya çempionatının qalibinin emblemini saxlamaq istəyir
04:17
Dünya futbolu

“Çelsi” yeni mövsümdə formasında dünya çempionatının qalibinin emblemini saxlamaq istəyir

Emblem mövcud forma dizaynlarında problem yarada bilər
“Liverpul” Alissonun zədəsinin nə vaxt sağalacağını açıqlayıb
03:18
Dünya futbolu

“Liverpul” Alissonun zədəsinin nə vaxt sağalacağını açıqlayıb

Braziliyalı daha əvvəl bud əzələsindən zədə almışdı
“Venesiya” bir mövsümdən sonra A Seriyasına qayıdıb
02:15
Dünya futbolu

“Venesiya” bir mövsümdən sonra A Seriyasına qayıdıb

İtaliya ikinci divizionunda bir oyun qalmış “Venesiya” 79 xalla birinci yerdədir
Lukaku “Napoli” ilə münaqişə fonunda İngiltərəyə qayıtmağa hazırdır
01:54
Dünya futbolu

Lukaku “Napoli” ilə münaqişə fonunda İngiltərəyə qayıtmağa hazırdır

“Napoli”nin oyunçunu 23 milyon avroya satmağa hazır olduğu bildirilir
“Arsenal” “Bornmut”un hücumçusu uğrunda “Mançester Yunayted”lə rəqabət apara bilər
01:38
Dünya futbolu

“Arsenal” “Bornmut”un hücumçusu uğrunda “Mançester Yunayted”lə rəqabət apara bilər

Bu mövsüm hücumçu bütün yarışlarda 31 oyunda meydana çıxıb

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
30 Aprel 01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Gyökeres ilk hissədə penaltidən fərqlənib
“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq
Azərbaycan basketbolunda final həyəcanı: “Sabah” seriyaya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB
29 Aprel 21:37
Basketbol

Azərbaycan basketbolunda final həyəcanı: “Sabah” seriyaya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB

İlk oyunda “Abşeron Lions”ı üstələyən Bakı təmsilçisi çempionluq yolunda önə keçib