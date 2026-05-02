Bernardonun “Barselona”ya transferi 80% həll edilib

“Barselona” və “Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi Bernardo Silva əməkdaşlıq etmək üçün prinsipial razılığa gəliblər.
İdman.Biz-in “Barca Universal”a istinadən verdiyi məlumata görə, “Siti” kapitanının Kataloniya klubuna transferi 80% başa çatıb.
Mənbənin məlumatına görə, portuqaliyalı oyunçu ingilis klubundakı hazırkı maaşı ilə müqayisədə maaşının təxminən 60% azaldılmasını qəbul etməyə hazırdır.
Bernardonun transferi ilə bağlı son qərarı "Barselona"nın baş məşqçisi Hans-Diter Flik verəcək və o, “blauqrana”dan ayrılmaq ehtimalına açıq olacaq. Bu mövqedə Silvadan başqa heç bir transfer gözlənilmir. O, bu yay komandaya azad agent kimi qoşula bilər.