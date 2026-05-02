AZ

Dünya futbolu
Xəbərlər
2 May 2026 06:19
322
“Arsenal” iki gənc oyunçusunu satmağa hazırdır

“Arsenal” klubu qarşıdan gələn transfer pəncərəsində iki perspektivli oyunçunun satışını istisna etmir.

İdman.Biz-in “The Sun”a istinadən verdiyi məlumata görə, London klubu sol cinah müdafiəçisi Maylz Lyuis-Skelli və hücumameyilli yarımmüdafiəçi İtan Nvaneri üçün təklifləri nəzərdən keçirməyə hazırdır.

Qeyd olunur ki, akademiyada təhsil alan oyunçuların satışı maliyyə baxımından faydalıdır, çünki bu cür əməliyyatlar xalis mənfəət hesab olunur. Bu, “topçular”a transfer büdcələrini artırmağa imkan verə bilər.

Transfermarkt Lyuis-Skellinin dəyərini təxminən 35 milyon avro, Nvanerininkini isə 40 milyon avro olaraq qiymətləndirir. Hər iki oyunçunun 19 yaşı var.

Nvaneri hazırda cari mövsümün ikinci yarısını Fransanın "Marsel" klubunda icarə əsasında keçirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bernardonun “Barselona”ya transferi 80% həll edilib
05:06
Dünya futbolu

Bernardonun “Barselona”ya transferi 80% həll edilib

Bernardonun transferi ilə bağlı son qərarı "Barselona"nın baş məşqçisi Hans-Diter Flik verəcək
“Çelsi” yeni mövsümdə formasında dünya çempionatının qalibinin emblemini saxlamaq istəyir
04:17
Dünya futbolu

“Çelsi” yeni mövsümdə formasında dünya çempionatının qalibinin emblemini saxlamaq istəyir

Emblem mövcud forma dizaynlarında problem yarada bilər
“Liverpul” Alissonun zədəsinin nə vaxt sağalacağını açıqlayıb
03:18
Dünya futbolu

“Liverpul” Alissonun zədəsinin nə vaxt sağalacağını açıqlayıb

Braziliyalı daha əvvəl bud əzələsindən zədə almışdı
“Venesiya” bir mövsümdən sonra A Seriyasına qayıdıb
02:15
Dünya futbolu

“Venesiya” bir mövsümdən sonra A Seriyasına qayıdıb

İtaliya ikinci divizionunda bir oyun qalmış “Venesiya” 79 xalla birinci yerdədir
Lukaku “Napoli” ilə münaqişə fonunda İngiltərəyə qayıtmağa hazırdır
01:54
Dünya futbolu

Lukaku “Napoli” ilə münaqişə fonunda İngiltərəyə qayıtmağa hazırdır

“Napoli”nin oyunçunu 23 milyon avroya satmağa hazır olduğu bildirilir
“Arsenal” “Bornmut”un hücumçusu uğrunda “Mançester Yunayted”lə rəqabət apara bilər
01:38
Dünya futbolu

“Arsenal” “Bornmut”un hücumçusu uğrunda “Mançester Yunayted”lə rəqabət apara bilər

Bu mövsüm hücumçu bütün yarışlarda 31 oyunda meydana çıxıb

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
30 Aprel 01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Gyökeres ilk hissədə penaltidən fərqlənib
“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq
Azərbaycan basketbolunda final həyəcanı: “Sabah” seriyaya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB
29 Aprel 21:37
Basketbol

Azərbaycan basketbolunda final həyəcanı: “Sabah” seriyaya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB

İlk oyunda “Abşeron Lions”ı üstələyən Bakı təmsilçisi çempionluq yolunda önə keçib