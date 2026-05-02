“Çelsi” yeni mövsümdə formasında dünya çempionatının qalibinin emblemini saxlamaq istəyir

“Çelsi” 2026/27 mövsümü üçün formalarında FIFA Klublararası Dünya çempionatının qaliblərinin emblemini saxlamaq üçün Premyer Liqaya müraciət edib.
İdman.Biz bu barədə “The Telegraph”a istinadən xəbər verir.
“Göylər” ötən ilin iyul ayında FIFA Klublararası Dünya çempionatının finalında PSJ-ni 3:0 hesabı ilə məğlub edib. Bu mövsüm Londonlular turnir gerbini formalarında taxıblar. Komanda hazırda Premyer Liqada 48 xalla 8-ci yerdədir.
Əsas FIFA yarışlarının qaliblərinə həm daxili, həm də Avropa yarışlarında titul sahibi kimi tanımaq üçün gerb taxmağa icazə verilir. Bu yay bildirildi ki, FIFA Klublararası Dünya çempionatı qaliblərinin turnirin növbəti buraxılışına qədər dörd il ərzində formalarında gerb ola bilər.
Qeyd edilib ki, emblem mövcud forma dizaynlarında problem yarada bilər. Dizayn hazırlandıqdan sonra əlavə olunarsa, klub emblemi ilə istehsalçının loqosu arasındakı dar yerə uyğun olmalıdır.