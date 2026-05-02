2 May 2026
“Lids” inamlı qələbə ilə turnir vəziyyətini yaxşılaşdırıb

2 May 2026 01:16
İngiltərə Premyer Liqasında 35-ci turun bir oyunu keçirilib.

İdman.Biz bildirir ki, “Lids Yunayted” “Börnli”nı qəbul edib.

Matç 3:1 hesabı ilə meydan sahiblərinin xeyrinə başa çatıb.

Oyunda hesabı 8-ci dəqiqədə “Lids”dən Anton Stax açıb. Noa Okafor 52-ci dəqiqədə hesab arasındakı fərqi artırıb. Dominik Kalvert-Lyuin 56-cı dəqiqədə üçüncü qolu “Börnli”nin qapısından keçirib. 71-ci dəqiqədə Lum Çauna qonaqların yeganə cavab topunu vurub.

“Lids” bu qələbədən sonra 43 xalla 14-cü yerdədir. Komanda turnir cədvəlində 42 xal toplayan “Nyukasl”ı keçib. Lakin “Nyukasl” bir oyun az keçirib. 20 xal toplamış “Börnli” 19-cudur.

