2 May 2026
“Piza” “Lecce”yə məğlub olaraq A Seriyasını tərk edib

2 May 2026 01:08
"Piza" "Lecce"yə məğlub olaraq A Seriyasını tərk edib

“Piza” İtaliya çempionatının 35-ci turunda “Leççe”yə məğlub olaraq A Seriyasında qalmaq şanslarını itirib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, matç qonaqların 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Komandalar ilk hissədə hesabı aça bilməsələr də, fasilədən sonra oyun daha da qızışıb. 52-ci dəqiqədə “Leççe” Lamek Bandanın və Valid Heddiranın ötürməsindən sonra hesabda irəli çıxıb. Ev sahibləri tezliklə Mehdi Lerinin hesabı bərabərləşdirsə də, Heddira 65-ci dəqiqədə komandasını yenidən önə çıxarıb.

Bu qələbə ilə “Leççe”nin 32 xalı var və turnir cədvəlində 17-ci yerdədir. 18 xalla “Piza” 20-ci yerdə qalır və rəsmi olaraq yüksək diviziondan aşağı düşüb.

İdman.Biz
