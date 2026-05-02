2 May 2026
Lukaku “Napoli” ilə münaqişə fonunda İngiltərəyə qayıtmağa hazırdır

2 May 2026 01:54
“Napoli”nin hücumçusu Romelu Lukaku bu yay İngiltərə Premyer Liqasına qayıtmağı düşünür.

İdman.Biz-in TEAMtalk-a istinadən məlumatına görə, hazırda bir neçə Premyer Liqa klubu ilə potensial maraqları qiymətləndirmək üçün danışıqlar aparılır.

Mənbənin məlumatına görə, 32 yaşlı hücumçu karyerasını İtaliyada davam etdirmək istəyir. Artıq “Milan” və “İnter”lə ilkin yoxlamalar aparılıb. Lakin klublar onu transfer etməkdə maraqlı olmayıblar. Buna görə də Lukaku “Çelsi”, “Mançester Yunayted”, “Everton” və “Vest Bromviç Albion”da oynadığı İngiltərəyə qayıtmaq imkanlarını araşdırmağa başlayıb.

“Napoli”nin oyunçunu 23 milyon avroya satmağa hazır olduğu bildirilir.

Xatırladaq ki, Lukaku mart ayında Belçika millisinə yollanmışdı, lakin bud zədəsi səbəbindən oyunu buraxmışdı. Daha sonra o, müstəqil şəkildə sağalmaq üçün “Napoli”nin razılığı olmadan Belçikada qalıb. Bu vəziyyət klub rəhbərliyini, xüsusən də prezident Aurelio De Laurentiis və idman direktoru Covanni Mannanı çox qəzəbləndirib və onlar cavabsız qalan ultimatum veriblər.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Venesiya” bir mövsümdən sonra A Seriyasına qayıdıb
02:15
Dünya futbolu

“Venesiya” bir mövsümdən sonra A Seriyasına qayıdıb

İtaliya ikinci divizionunda bir oyun qalmış “Venesiya” 79 xalla birinci yerdədir
“Arsenal” “Bornmut”un hücumçusu uğrunda “Mançester Yunayted”lə rəqabət apara bilər
01:38
Dünya futbolu

“Arsenal” “Bornmut”un hücumçusu uğrunda “Mançester Yunayted”lə rəqabət apara bilər

Bu mövsüm hücumçu bütün yarışlarda 31 oyunda meydana çıxıb
“Lids” inamlı qələbə ilə turnir vəziyyətini yaxşılaşdırıb
01:16
Dünya futbolu

“Lids” inamlı qələbə ilə turnir vəziyyətini yaxşılaşdırıb

“Lids” bu qələbədən sonra 43 xal toplayıb
“Piza” “Lecce”yə məğlub olaraq A Seriyasını tərk edib
01:08
Dünya futbolu

“Piza” “Lecce”yə məğlub olaraq A Seriyasını tərk edib

18 xalla “Piza” 20-ci yerdə qalır və rəsmi olaraq yüksək divizionu tərk edib
La Liqa: “Malyorka” səfərdə minimal hesablı qələbə qazanıb
00:55
Dünya futbolu

La Liqa: “Malyorka” səfərdə minimal hesablı qələbə qazanıb

“Malyorka” bu qələbədən sonra 38 xalla 15-ci yerdədir
“Benfika” Mourinyonun “Real”a təyinatının qarşısını almaq niyyətindədir
00:14
Dünya futbolu

“Benfika” Mourinyonun “Real”a təyinatının qarşısını almaq niyyətindədir

“Benfika” rəhbərliyi Mourinyonun müqaviləsini 2028 və ya 2029-cu ilə qədər uzatmaq istəyir

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
30 Aprel 01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Gyökeres ilk hissədə penaltidən fərqlənib
“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq
Azərbaycan basketbolunda final həyəcanı: “Sabah” seriyaya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB
29 Aprel 21:37
Basketbol

Azərbaycan basketbolunda final həyəcanı: “Sabah” seriyaya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB

İlk oyunda “Abşeron Lions”ı üstələyən Bakı təmsilçisi çempionluq yolunda önə keçib