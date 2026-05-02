2 May 2026
Bu günə olan futbol oyunlarının AFİŞASI

2 May 2026 10:00
İdman.Biz 2 may tarixində keçiriləcək maraqlı qarşılaşmaların afişasını təqdim edir:

Türkiyə Superliqası
21:00. “Fənərbağça” - “İstanbul Başakşehir”
21:00. “Samsunspor” - “Qalatasaray”
21:00. “Trabzonspor” - “Göztəpə”

İngiltərə Premyerliqası
18:00. “Brentford” - “Vest Hem”
18:00. “Vulverhempton” - “Sanderlend”
18:00. “Nyukasl” - “Brayton”
20:30. “Arsenal” - “Fulhem”

İspaniya La Liqası
16:00. “Vilyarreal” - “Levante”
18:15. “Valensiya” - “Atletiko”
20:30. “Alaves” - “Atletik”
23:00. “Osasuna” - “Barselona”

İtaliya A Seriyası
17:00. “Udineze” - “Torino”
20:00. “Komo” - “Napoli”
22:45. “Atalanta” - “Cenoa”

Almaniya Bundesliqası
17:30. “Ayntraxt Frankfurt” - “Hamburq”
17:30. “Hoffenhaym” - “Ştutqart”
17:30. “Bavariya” - “Haydenhaym”
17:30. “Verder” - “Auqsburq”
17:30. “Union Berlin” - “Köln”
20:30. “Bayer” - “RB Leypsiq”

Fransa Liqa 1
17:00. “Nant” - “Marsel”
19:00. “PSJ” - “Loryan”
21:00. “Mets” - “Monako”
23:05. “Nitsa” - “Lans”

