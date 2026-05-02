2 May 2026
AZ

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə uşaq evlərinin komandaları arasında növbəti minifutbol turniri təşkil olunub - FOTO

Futbol
Xəbərlər
2 May 2026 10:22
145
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə uşaq evlərinin komandaları arasında növbəti minifutbol turniri təşkil olunub - FOTO

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə uşaq evlərində tərbiyə alan 10-11 yaşlı oğlan və qızlardan ibarət komandalar arasında növbəti “Dostluq Kuboku” minifutbol turniri təşkil olunub.

İdman.Biz AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, turnirin təşkilində əsas məqsəd sosial xidmət müəssisələrində böyüyən uşaqlar arasında sağlam həyat tərzini və fiziki fəallığı təşviqi etməklə yanaşı, onların cəmiyyətə inteqrasiyasına dəstək olmaq, eləcə də yeni dostluqların qurulmasına şərait yaratmaqdır.

Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən yarışda Sosial Xidmətlər Agentliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Bakı, Gəncə, Lənkəran və Şəki şəhərlərində yerləşən uşaq evlərinin komandaları iştirak ediblər.

Yarışda komandalar “Zəfər”, “Şahinlər”, “Birlik”, “Kəpəz”, “Xan” və “Qala” adları altında güclərini sınayıblar. Qızlar və oğlanlar arasında yüksək idman əzmi və dostluq münasibəti müşahidə olunub.

Tədbirdə iştirak edən Leyla Əliyeva oyunları izləyib, komandaları dəstəkləyib, uşaqlarla səmimi söhbət edib və onlarla xatirə şəkilləri çəkdirib. Leyla Əliyeva iştirakçılara uğurlar arzulayaraq, bu cür təşəbbüslərin mütəmadi keçirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb.

Turnirin yekununda qalib komandalar diplom, medal və kubokla təltif olunublar. İkinci və üçüncü yerləri qazanan komandalar da medal və diplomlarla mükafatlandırılıblar.

Tədbirin sonunda tərbiyəçilər və təşkilatçılar belə təşəbbüslərin uşaqların həyatına müsbət təsir göstərdiyini, onların özünəinamının və sosial əlaqələrinin güclənməsinə töhfə verdiyini bildiriblər. Onlar bu cür sosial layihələrin davamlı təşkilinə görə təşəkkürlərini ifadə ediblər.

Qeyd edək ki, “Dostluq Kuboku” minifutbol turniri ötən ildən etibarən ənənəvi xarakter alıb. Bu il keçirilən yarış da həmin təşəbbüsün uğurlu davamı kimi təşkil olunub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Arsenal”ın baş məşqçisi: “Bizə istənilən mövqedə oynaya bilən futbolçular lazımdır”
10:59
Dünya futbolu

“Arsenal”ın baş məşqçisi: “Bizə istənilən mövqedə oynaya bilən futbolçular lazımdır”

“Topçular”ın liderlərindən biri sabit çıxışı ilə seçilir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” “İmişli”yə qarşı
10:15
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” “İmişli”yə qarşı

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Bu günə olan futbol oyunlarının AFİŞASI
10:00
Dünya futbolu

Bu günə olan futbol oyunlarının AFİŞASI

Top-5 liqa və Türkiyə Superliqasında növbəti sınaqlar

Salah zədədən sonra “Liverpul”da nə vaxt oynaya biləcəyini açıqlayıb
09:40
Dünya futbolu

Salah zədədən sonra “Liverpul”da nə vaxt oynaya biləcəyini açıqlayıb

Salah 2017-ci ildən bəri “Liverpul”da oynayır
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” “Sumqayıt” ilə üz-üzə
09:20
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” “Sumqayıt” ilə üz-üzə

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
“Roma” Maleni “Villa”dan 25 milyon avroya alacaq
08:10
Dünya futbolu

“Roma” Maleni “Villa”dan 25 milyon avroya alacaq

27 yaşlı futbolçu 25 milyon avroya transfer olunacaq

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
30 Aprel 01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Gyökeres ilk hissədə penaltidən fərqlənib
“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq
Azərbaycan basketbolunda final həyəcanı: “Sabah” seriyaya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB
29 Aprel 21:37
Basketbol

Azərbaycan basketbolunda final həyəcanı: “Sabah” seriyaya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB

İlk oyunda “Abşeron Lions”ı üstələyən Bakı təmsilçisi çempionluq yolunda önə keçib