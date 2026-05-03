Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Qəbələ”yə qarşı

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 30-cu turu çərçivisində günün ikinci oyununda “Sabah” “Karvan-Yevlax”la qarşılaşacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Bank Respublika Arena”da baş tutacaq qarşılaşmanın start fiti saat 20:00-da çalınacaq.
Turnir cədvəlində “Zirə” 46 xalla beşincidir, “Qəbələ” isə 20 xalla 11-ci pillədə qərarlaşıb.
Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 30-cu tur
3 may
18:30. “Zirə” - “Qəbələ”
Hakimlər: Elçin Məsiyev, Pərvin Talıbov, Teymur Teymurov, Əkbər Əhmədov
VAR: Rəvan Həmzəzadə
AVAR: Cəmil Quliyev
Hakim-inspektor: Ömər Paşayev
AFFA nümayəndəsi: Zümrüd Ağayeva
Zirə İK stadionu”