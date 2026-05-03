3 May 2026
AZ

Avropa futbol arenalarında bu günün oyun AFİŞASI

Futbol
Xəbərlər
3 May 2026 09:45
114
Avropa futbol arenalarında bu günün oyun AFİŞASI

Bu gün Avropanın yaşıl meydanlarında bir neçə maraqlı qarşılaşma baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, İngiltərə Premyerliqasında diqqətlər “Old Trafford” stadionuna yönələcək. Burada “Mançester Yunayted” əzəli rəqibi “Liverpul”u qonaq edəcək. İspaniya La Liqasında isə “Real Madrid” səfərdə “Espanyol”un müqavimətini qırmağa çalışacaq.

Bu gün keçiriləcək oyunların siyahısını və Bakı vaxtı ilə başlama saatlarını təqdim edirik:

İngiltərə Premyerliqası
17:00. “Bornmut” – “Kristal Palas”
18:30. “Mançester Yunayted” – “Liverpul”
22:00. “Aston Villa” – “Tottenhem”

İspaniya La Liqası
16:00. “Selta” – “Elçe”
18:15. “Xetafe” – “Rayo Valyekano”
20:30. “Real Betis” – “Real Ovyedo”
23:00. “Espanyol” – “Real Madrid”

İtaliya Seriya A
14:30. “Bolonya” – “Kalyari”
17:00. “Sassuolo” – “Milan”
20:00. “Yuventus” – “Verona”
22:45. “İnter” – “Parma”

Almaniya Bundesliqası
17:30. “Sankt-Pauli” – “Mayns”
19:30. “Borussiya Münhenqladbax” – “Borussiya Dortmund”
21:30. “Frayburq” – “Volfsburq”

Fransa Liqa 1
17:00. “Lill” – “Havr”
19:15. “Strasburq” – “Tuluza”
19:15. “Oser” – “Anje”
19:15. “Paris” – “Brest”
22:45. “Lion” – “Renn”

Türkiyə Superliqası
21:00. “Antalyaspor” – “Alanyaspor”
21:00. “Fatih Karagümrük” – “Gənclərbirliyi”
21:00. “Kayserispor” – “Eyüpspor”
21:00. “Kasımpaşa” – “Kocaelispor”

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Qəbələ”yə qarşı
10:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Qəbələ”yə qarşı

Turnir cədvəlində “Zirə” 46 xalla beşincidir
Messi karyerasının 906-cı qolunu vurub - VİDEO
09:57
Futbol

Messi karyerasının 906-cı qolunu vurub - VİDEO

Argentinalı ulduz “Orlando Siti” ilə qarşılaşmada həm qol, həm də məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” “Sabah”ı qəbul edəcək
09:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” “Sabah”ı qəbul edəcək

“Şamaxı” 35 xalla turnir cədvəlinin səkkizinci pilləsində yer alıb
“Çelsi” və “Arsenal” “Brentford”un hücumçusu ilə maraqlanır
09:08
Dünya futbolu

“Çelsi” və “Arsenal” “Brentford”un hücumçusu ilə maraqlanır

İqor Tyaqo “Brentford”a 2024-cü ilin iyul ayında qoşulub
Joze Mourinyo dörd ildir ki, kubok qazana bilmir
08:05
Dünya futbolu

Joze Mourinyo dörd ildir ki, kubok qazana bilmir

“Benfika” Portuqaliya liqasını qazanmaq şansını itirib
“Mançester Yunayted” İngiltərə çempionu olmaq şansını itirib
07:11
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” İngiltərə çempionu olmaq şansını itirib

“Yunayted” Premyer Liqanı axırıncı dəfə, Aleks Ferqyusonun baş məşqçi olduğu sonuncu ildə qazanıb

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq