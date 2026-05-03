Avropa futbol arenalarında bu günün oyun AFİŞASI

Bu gün Avropanın yaşıl meydanlarında bir neçə maraqlı qarşılaşma baş tutacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, İngiltərə Premyerliqasında diqqətlər “Old Trafford” stadionuna yönələcək. Burada “Mançester Yunayted” əzəli rəqibi “Liverpul”u qonaq edəcək. İspaniya La Liqasında isə “Real Madrid” səfərdə “Espanyol”un müqavimətini qırmağa çalışacaq.
Bu gün keçiriləcək oyunların siyahısını və Bakı vaxtı ilə başlama saatlarını təqdim edirik:
İngiltərə Premyerliqası
17:00. “Bornmut” – “Kristal Palas”
18:30. “Mançester Yunayted” – “Liverpul”
22:00. “Aston Villa” – “Tottenhem”
İspaniya La Liqası
16:00. “Selta” – “Elçe”
18:15. “Xetafe” – “Rayo Valyekano”
20:30. “Real Betis” – “Real Ovyedo”
23:00. “Espanyol” – “Real Madrid”
İtaliya Seriya A
14:30. “Bolonya” – “Kalyari”
17:00. “Sassuolo” – “Milan”
20:00. “Yuventus” – “Verona”
22:45. “İnter” – “Parma”
Almaniya Bundesliqası
17:30. “Sankt-Pauli” – “Mayns”
19:30. “Borussiya Münhenqladbax” – “Borussiya Dortmund”
21:30. “Frayburq” – “Volfsburq”
Fransa Liqa 1
17:00. “Lill” – “Havr”
19:15. “Strasburq” – “Tuluza”
19:15. “Oser” – “Anje”
19:15. “Paris” – “Brest”
22:45. “Lion” – “Renn”
Türkiyə Superliqası
21:00. “Antalyaspor” – “Alanyaspor”
21:00. “Fatih Karagümrük” – “Gənclərbirliyi”
21:00. “Kayserispor” – “Eyüpspor”
21:00. “Kasımpaşa” – “Kocaelispor”