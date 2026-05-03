3 May 2026
“Mançester Yunayted” İngiltərə çempionu olmaq şansını itirib

3 May 2026 07:11
“Mançester Yunayted” Premyer Liqada qalib gəlmək şansını itirib.

İdman.Biz bildirir ki, “Arsenal” “Fulhem”i 3:0 hesabı ilə məğlub edərək “Mançester Yunayted” üçün əlçatmaz olub.

Londonlular 35 oyundan 76 xal toplayıblar, “Mançester Yunayted” isə 34 oyundan sonra 61 xal toplayıb. Qalan 4 oyunda qalib gəlsə belə, “Mançester Yunayted” “Arsenal”a çata bilməz. İkinci yerdəki “Mançester Siti”nin 33 oyundan 70 xalı var.

“Yunayted” Premyer Liqanı axırıncı dəfə 2013-cü ildə, Aleks Ferqyusonun baş məşqçi olduğu sonuncu ildə qazanıb. Klub ümumilikdə 20 dəfə İngiltərə şeçpionu olub. Bu göstəriciyə görə “Mançester Yunayted” İngiltərədə birincidir.

