“Mançester Yunayted” İngiltərə çempionu olmaq şansını itirib

“Mançester Yunayted” Premyer Liqada qalib gəlmək şansını itirib.
İdman.Biz bildirir ki, “Arsenal” “Fulhem”i 3:0 hesabı ilə məğlub edərək “Mançester Yunayted” üçün əlçatmaz olub.
Londonlular 35 oyundan 76 xal toplayıblar, “Mançester Yunayted” isə 34 oyundan sonra 61 xal toplayıb. Qalan 4 oyunda qalib gəlsə belə, “Mançester Yunayted” “Arsenal”a çata bilməz. İkinci yerdəki “Mançester Siti”nin 33 oyundan 70 xalı var.
“Yunayted” Premyer Liqanı axırıncı dəfə 2013-cü ildə, Aleks Ferqyusonun baş məşqçi olduğu sonuncu ildə qazanıb. Klub ümumilikdə 20 dəfə İngiltərə şeçpionu olub. Bu göstəriciyə görə “Mançester Yunayted” İngiltərədə birincidir.