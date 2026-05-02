Liqa 1: “Marsel” “Nant”a böyük hesabla məğlub olub

Fransa Liqa 1 mövsümünün 32-ci turunda “Nant” və “Marsel” komandaları qarşılaşıblar. Oyun “Stade La Beaujoire-Louis Fontenot”da (Nant) keçirilib. Ev sahibi komanda 3:0 hesabı ilə qalib gəlib.
“Nant”ın yarımmüdafiəçisi İqnatius Qanaqo 50-ci dəqiqədə hesabı açıb. Dörd dəqiqə sonra yarımmüdafiəçi Remi Kabelya ev sahibi komandanın üstünlüyünü ikiqat artırıb. 58-ci dəqiqədə hücumçu Matthijs Ablin “Marsel”in qapısına üçüncü qolu vurub.
“Nant” hazırda Fransa liqasının turnir cədvəlində 32 oyundan 23 xalla sonuncudan əvvəlki 17-ci yerdədir. “Marsel” 53 xalla altıncı yerdədir.