Bundesliqa: Lider “Bavariya” gözlənilmədən autsayderlə ev oyununda xal itirib - VİDEO

2 May 2026
Bundesliqa: Lider "Bavariya" gözlənilmədən autsayderlə ev oyununda xal itirib

2 May 2026 19:44
Bundesliqa: Lider “Bavariya” gözlənilmədən autsayderlə ev oyununda xal itirib

Almaniya Bundesliqasının 32-ci turunun “Bavariya” və “Haydenhaym” arasında keçirilən oyunu başa çatıb.

Komandalar 3:3 hesabı ilə heç-heçə ediblər. Qarşılaşma “Arena Munich”də baş tutub.

Budu Zivzivadze 22-ci dəqiqədə qonaqları irəli çıxarıb, Eren Dinkçi isə 31-ci dəqiqədə komandanın fərqini ikiqat artırıb. Leon Qoretzka 44-cü dəqiqədə “Bavariya”nın qapısından bir qol keçirdi, daha sonra 57-ci dəqiqədə ikiqat qol vurub. Zivzivadze 76-cı dəqiqədə oyundakı ikinci qolunu vurdu. 90+10-cu dəqiqədə Diante Ramaj öz qapısına qol vurub.

Bu oyundan sonra “Bavariya” 83 xalla Almaniyanın yüksək divizionuna liderlik edir. Klub artıq çempionluğunu təmin edib. “Haydenhaym” 23 xalla 18-ci yerdədir.

Növbəti turda Münhen komandası mayın 9-da səfərdə “Volfsburq”la, “Haydenhaym” isə mayın 10-da səfərdə “Köln”lə qarşılaşacaq.

Paralel keçirilən oyunda “Hamburq” səfərdə “Ayntraxt”ı 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

Digər görüşlərdə aşağıdakı nəticələr qeydə alınıb:

“Verder” - “Auqsburq” - 1:3

“Hoffenhaym” - “Ştutqart” - 3:3

“Union” - “Köln” - 2:2

