Arbeloa “Barselona”nın mümkün çempionluq dəhlizi ilə bağlı sualı cavablandırıb

“Real Madrid”in baş məşqçisi Alvaro Arbeloa “Barselona”nın “El Klasiko”da potensial çempionluq dəhlizi ilə bağlı sualı cavablandırıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Arbeloa “blauqrana”nın 34-cü turun sonunda La Liqada qalib gələcəyini nəzərə alınmaqla, suala belə cavab verib: “Bu, mənim ən böyük motivasiyam deyil. Motivasiyam üç xal qazanmaqdır. “Espanyol”u məğlub etməkdən başqa çarəm yoxdur. Əsas motivasiyam budur”.
La Liqada 33 oyundan sonra “Barselona”nın 85 xalı var və ən yaxın rəqibi “Real Madrid”dən 11 xal qabaqdadır. Yarışın bitməsinə beş oyun qalmış “Barselona” hazırkı İspaniya çempionudur.