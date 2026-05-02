2 May 2026
AZ

Arbeloa “Barselona”nın mümkün çempionluq dəhlizi ilə bağlı sualı cavablandırıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
2 May 2026 18:51
182
“Real Madrid”in baş məşqçisi Alvaro Arbeloa “Barselona”nın “El Klasiko”da potensial çempionluq dəhlizi ilə bağlı sualı cavablandırıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Arbeloa “blauqrana”nın 34-cü turun sonunda La Liqada qalib gələcəyini nəzərə alınmaqla, suala belə cavab verib: “Bu, mənim ən böyük motivasiyam deyil. Motivasiyam üç xal qazanmaqdır. “Espanyol”u məğlub etməkdən başqa çarəm yoxdur. Əsas motivasiyam budur”.

La Liqada 33 oyundan sonra “Barselona”nın 85 xalı var və ən yaxın rəqibi “Real Madrid”dən 11 xal qabaqdadır. Yarışın bitməsinə beş oyun qalmış “Barselona” hazırkı İspaniya çempionudur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azarkeşlər Mbappeni İtaliyada aktrisa ilə dincəldiyinə görə tənqid ediblər
20:22
Dünya futbolu

Azarkeşlər Mbappeni İtaliyada aktrisa ilə dincəldiyinə görə tənqid ediblər

İtaliya televiziya kanalı cütlüyün Kalyaridəki restoranda görüntülərini yayımlayıb
Liqa 1: “Marsel” “Nant”a böyük hesabla məğlub olub
20:08
Dünya futbolu

Liqa 1: “Marsel” “Nant”a böyük hesabla məğlub olub

“Nant” Fransa liqasının turnir cədvəlində 32 oyundan 23 xalla sonuncudan əvvəlki yerdədir
Bundesliqa: Lider “Bavariya” gözlənilmədən autsayderlə ev oyununda xal itirib
19:44
Dünya futbolu

Bundesliqa: Lider “Bavariya” gözlənilmədən autsayderlə ev oyununda xal itirib - VİDEO

Bu oyundan sonra “Bavariya” 83 xalla Almaniyanın yüksək divizionuna liderlik edir
“Udineze” A seriyasının matçında “Torino”ya qalib gəlib
19:16
Dünya futbolu

“Udineze” A seriyasının matçında “Torino”ya qalib gəlib

“Udineze” 47 xal qazanaraq A Seriyasının turnir cədvəlində 10-cu yerə yüksəlib
Rafinya “Barselona” rəhbərliyinə gələcəyi ilə bağlı şübhələrinin olduğunu bildirib
19:06
Dünya futbolu

Rafinya “Barselona” rəhbərliyinə gələcəyi ilə bağlı şübhələrinin olduğunu bildirib

Bu mövsüm Rafinya zədələr səbəbindən klub və millidə 23 oyun buraxıb
“İpsviç Taun” bir mövsümdən sonra İngiltərə Premyer Liqasına qayıdıb
18:25
Dünya futbolu

“İpsviç Taun” bir mövsümdən sonra İngiltərə Premyer Liqasına qayıdıb

“Milluoll”, “Sauthempton”, “Midlsbro” və “Hall” pley-offda Premyer Liqaya düşmək üçün üçüncü yer uğrunda mübarizə aparacaqlar

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
30 Aprel 01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Gyökeres ilk hissədə penaltidən fərqlənib
“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq
Azərbaycan basketbolunda final həyəcanı: “Sabah” seriyaya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB
29 Aprel 21:37
Basketbol

Azərbaycan basketbolunda final həyəcanı: “Sabah” seriyaya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB

İlk oyunda “Abşeron Lions”ı üstələyən Bakı təmsilçisi çempionluq yolunda önə keçib