2 May 2026
2 May 2026 18:09
La Liqa: “Vilyarreal” “Levante”ni 5:1 hesabı ilə darmadağın edib

İspaniya La Liqasının 34-cü turunun “Vilyarreal” və “Levante” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, komandalar Vilyarrealdakı “Estadio Céramica” stadionunda qarşılaşıblar. Ev sahibi komanda 5:1 hesabı ilə qalib gəlib.

38-ci dəqiqədə “Vilyarreal”ın hücumçusu Xorxe Mikautadze hesabı açıb. Yarımmüdafiəçi Karlos Espi 51-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşdirib. 62-ci dəqiqədə hücumçu Alberto Moleyro ev sahibi komandanı yenidən irəli çıxarıb. 68-ci dəqiqədə Mikautadze ikinci qolunu vurub. 86-cı dəqiqədə Teiyon Byukenen “Vilyarreal”ın üstünlüyünü artırıb. 90-cı dəqiqədə hücumçu Nikolas Pepe yekun hesabı təmin edib.

“Vilyarreal” 34 oyundan 68 xalla İspaniya liqasında üçüncü yerdədir. 33 xalla “Levante” La Liqada 19-cu yerdədir.

