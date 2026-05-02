“İpsviç Taun” bir mövsümdən sonra İngiltərə Premyer Liqasına qayıdıb

“İpsviç Taun” bu mövsüm Çempionşipdə ikinci yeri tutub və Premyer Liqaya yüksəldi. Klub bir mövsüm sonra İngiltərənin yüksək liqasına qayıdıb.
Çempionşipin 46 turundan sonra “göylər”in 84 xalı var və onlar ikinci yerdədirlər. Ən yaxın rəqibi “Milluoll”un 83 xalı var. “Koventri Siti” isə 95 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir.
2024/25 mövsümünün sonunda “İpsviç Taun” İngiltərə Çempionşipində 22 xala malik idi və sonuncudan əvvəlki 19-cu yerdə idi.
“Milluoll”, “Sauthempton”, “Midlsbro” və “Hall” pley-offda Premyer Liqaya düşmək üçün üçüncü yer uğrunda mübarizə aparacaqlar.