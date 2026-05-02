Seriya A: “İnter” çempionluğa yaxın, “Komo” və “Roma” “Yuventus”u izləyir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İtaliya A Seriyasında 35-ci tur keçirilir və bu mərhələ turnir cədvəlinin bir neçə zonasında həlledici ola bilər.
İdman.Biz-in məlumatına görə, “İnter” 79 xalla liderdir və “Napoli”ni 10 xal qabaqlayır.
Milan təmsilçisi bu turda “Parma”ya qalib gəlsə və rəqibləri xal itirsə, 21-ci çempionluğunu erkən rəsmiləşdirə bilər. Aşağı sıralarda isə Çempionlar Liqası uğrunda mübarizə davam edir: “Napoli”, “Milan” və “Yuventus” ilk dördlükdə qərarlaşıb, lakin “Komo” və “Roma” da (hər biri 61 xal) "Yuventus"u cəmi 3 xal fərqlə izləyir.
“Komo” - “Napoli”
Turun mərkəzi oyunu “Komo” - “Napoli” qarşılaşmasıdır. Sesk Fabreqasın komandası mövsümün əsas kəşflərindən biri olub və 61 xalla beşinci yerdədir. Qələbə “Komo”nun Çempionlar Liqası mübarizəsində mövqeyini ciddi şəkildə gücləndirə bilər.
Komanda son turda səfərdə “Cenoa”nı 2:0 məğlub edib. Nikko Pas həmin oyunda başından zədələnsə də, matçda iştirak etməsi gözlənilir.
“Napoli” 69 xalla ikinci yerdədir və “Kremoneze” üzərində 4:0 hesablı qələbədən sonra tempi qorumağa çalışır ki, “İnter” çempionluğu erkən rəsmiləşdirməsin.
Birinci dövrədə komandalar 0:0 oynamışdı, İtaliya kubokunda isə 1:1 heç-heçə qeydə alınmışdı. Buna görə bu oyun “Napoli” üçün həm revanş, həm də Çempionlar Liqası mübarizəsi baxımından çox önəmlidir.
“Yuventus” - “Verona”
Turun digər vacib oyunu “Yuventus” - “Verona” matçıdır. "Yuventus" 64 xalla dördüncü yerdədir və xal itirmək hüququ yoxdur, çünki “Komo” və “Roma” cəmi 3 xal geridədir.
Komanda yaxşı formadadır və “Milan”la 0:0-dan sonra məğlubiyyətsiz seriyasını davam etdirir.
“Verona” 19 xalla 19-cu yerdədir və düşmə zonasındadır, buna görə oyun onlar üçün kritik xarakter daşıyır.
“Yuventus”da Juan Kabal və Arkadiuş Milik zədəlidir, Duşan Vlahoviç və Kenan Yıldız isə hazır vəziyyətdədir. “Verona”da isə Serdar, Bella-Kotçap, Oyeqoke, Nyaasse və cəzalı Valyentini kimi itkilər var.
Seriya A-nın 35-ci turunun oyunları
1 may
“Piza” - “Leççe” 1:2
2 may
“Udineze” - “Torino”
“Komo” - “Napoli”
“Atalanta” - “Cenoa”
3 may
“Bolonya” - “Kalyari”
“Sassuolo” - “Milan”
“Yuventus” - “Verona”
“İnter” - “Parma”
4 may
“Kremoneze” - “Latsio”
“Roma” - “Fiorentina”
Turnir cədvəli
“İnter” - 79
“Napoli” - 69
“Milan” - 67
“Yuventus” - 64
“Komo” - 61
“Roma” - 61
“Atalanta” - 54
“Latsio” - 48
“Bolonya” - 48
“Sassuolo” - 46
“Udineze” - 44
“Parma” - 42
“Torino” - 41
“Cenoa” - 39
“Fiorentina” - 37
“Kalyari” - 36
“Leççe” - 32
“Kremoneze” - 28
“Verona” - 19
“Piza” - 18.