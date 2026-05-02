AZ

Arne Slot “Liverpul”dakı əsas çətinliyi açıqlayıb

Xəbərlər
2 May 2026 15:37
31
İngiltərənin “Liverpul” futbol komandasının baş məşqçisi Arne Slot klubdakı fəaliyyəti və qarşılaşdığı çətinliklər barədə danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, təcrübəli mütəxəssis mətbuatda ona qarşı səslənən fikirlərə münasibət bildirib. Slot tənqidlərin onun işinə mane olmadığını vurğulayıb.

O, əsas problemin heyətlə bağlı olduğunu qeyd edib:

“Tənqidlərə görə işim çətinləşməyib. Bu peşənin mahiyyəti tənqid deyil. İşimi çətinləşdirən bir çox oyunçunun xidmətindən yararlana bilmədiyimiz halda növbəti oyunda qalib gəlməyə çalışmaqdır. Əsl çətinlik budur”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

