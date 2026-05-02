Kobbi Maynu “Mançester Yunayted”ə sadiqlik mesajı verib

İngiltərənin “Mançester Yunayted” futbol komandasının gənc istedadı Kobbi Maynu bütün karyerasını “qırmızı şeytanlar”ın heyətində keçirmək ehtimalından danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, 19 yaşlı yarımmüdafiəçi bu barədə Britaniyanın “GQ” nəşrinə müsahibəsində bildirib.
Maynu doğma klubuna olan sevgisini gizlətməyib. O, bütün karyerasını bu komandada keçirib-keçirməyəcəyi ilə bağlı suala belə cavab verib:
“Mən bu klubu sevirəm və bütün həyatım boyu da sevmişəm. Ona görə də bəli, bu, mütləq mümkündür”.