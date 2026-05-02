Mikel Arteta PSJ - “Bayern” oyununa heyran qalıb

İngiltərənin “Arsenal” futbol komandasının baş məşqçisi Mikel Arteta Çempionlar Liqası çərçivəsində baş tutan PSJ - “Bayern” qarşılaşması haqqında fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, mütəxəssis bu görüşü karyerası ərzində izlədiyi ən yaxşı oyunlardan biri kimi qiymətləndirib. Arteta indiyə qədər belə bir səviyyəyə şahidlik etmədiyini vurğulayıb.
Onun sözlərinə görə, meydandakı yüksək temp və dinamika təsadüfi deyil. İspaniyalı baş məşqçi futbolçuların meydanda keçirdiyi dəqiqələrin miqdarına və onların gümrahlığına diqqət yetirdikdə, nümayiş olunan performansın onu təəccübləndirmədiyini bildirib.