2 May 2026
Azarkeşlər Mbappeni İtaliyada aktrisa ilə dincəldiyinə görə tənqid ediblər

2 May 2026 20:22
Azarkeşlər Mbappeni İtaliyada aktrisa ilə dincəldiyinə görə tənqid ediblər

“Real Madrid” azarkeşləri mövsümün ortasında aktrisa Ester Ekspozito ilə birlikdə İtaliyada tətil edən hücumçu Kilian Mbappenin davranışından narazılıqlarını bildiriblər.

İdman.Biz bu barədə “Le Parisien”ə istinadən məlumat verir.

1 mayda İtaliya televiziya kanalı cütlüyün Kalyaridəki restoranda görüntülərini yayımlayıb. Madrid azarkeşləri oyunçunun zədədən sağalması üçün Sardiniyada vaxt keçirməsindən qəzəbləniblər. Mənbənin məlumatına görə, Mbappenin 10 mayda “Barselona”ya qarşı keçiriləcək “El Klasiko”nu buraxması ehtimalı var.

Sosial mediada komandanın azarkeşləri oyunçunun davranışını qəbuledilməz adlandırır və onun “klubla maraqlanmadığını” iddia edirlər. Onlar Fransa kapitanını zədəsinə diqqət yetirməyə və xüsusilə komandanın zəif nəticələrini nəzərə alaraq ictimai hərəkətlərində daha təmkinli olmağa çağırırlar.

Hücumçu 24 aprel 2026-cı ildə La Liqada “Real Betis”ə qarşı matçda sol ayağından zədə alıb. Mbappenin İspaniyanın “Elit” teleserialındakı rolu ilə məşhurlaşan Ester Ekspozito ilə romantik münasibətləri haqqında məlumat bu ilin mart ayında ortaya çıxdı.

