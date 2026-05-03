3 May 2026
AZ

Messi karyerasının 906-cı qolunu vurub - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
3 May 2026 09:57
99
Messi karyerasının 906-cı qolunu vurub - VİDEO

MLS-də məhsuldar çıxışını davam etdirən Lionel Messi “İnter Mayami”nin “Orlando Siti”yə 3:4 hesabı ilə uduzduğu gərgin matçda növbəti dəfə fərqlənib. Argentinalı hücumçu oyunda bir qol və bir məhsuldar ötürmə müəllifi olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu qol Messinin peşəkar karyerasında vurduğu 906-cı qol kimi tarixə düşüb. 38 yaşlı futbolçunun vurduğu qolların statistik bölgüsü belədir: “Barselona”da 672, Argentinanın əsas komandasında 116, “İnter Mayami”də 86 və PSJ-də 32 qol.

Hücumçu qol vurmala yanaşı, karyerası ərzində 408-ci məhsuldar ötürməyə də imza atıb. Hazırkı MLS mövsümündə Messinin göstəriciləri kifayət qədər yüksəkdir; o, keçirdiyi doqquz oyunda səkkiz qol və bir ötürmə ilə yadda qalıb.

Dünya futbolunun digər əfsanəsi, hazırda “Əl-Nəsr”də çıxış edən Kriştiano Ronaldo isə 970 qolla bombardirlər siyahısına liderlik etməkdə davam edir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Qəbələ”yə qarşı
10:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Qəbələ”yə qarşı

Turnir cədvəlində “Zirə” 46 xalla beşincidir
Avropa futbol arenalarında bu günün oyun AFİŞASI
09:45
Futbol

Avropa futbol arenalarında bu günün oyun AFİŞASI

La Liqa, Seria A və Premyerliqada növbəti turun maraqlı qarşılaşmaları keçiriləcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” “Sabah”ı qəbul edəcək
09:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” “Sabah”ı qəbul edəcək

“Şamaxı” 35 xalla turnir cədvəlinin səkkizinci pilləsində yer alıb
“Çelsi” və “Arsenal” “Brentford”un hücumçusu ilə maraqlanır
09:08
Dünya futbolu

“Çelsi” və “Arsenal” “Brentford”un hücumçusu ilə maraqlanır

İqor Tyaqo “Brentford”a 2024-cü ilin iyul ayında qoşulub
Joze Mourinyo dörd ildir ki, kubok qazana bilmir
08:05
Dünya futbolu

Joze Mourinyo dörd ildir ki, kubok qazana bilmir

“Benfika” Portuqaliya liqasını qazanmaq şansını itirib
“Mançester Yunayted” İngiltərə çempionu olmaq şansını itirib
07:11
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” İngiltərə çempionu olmaq şansını itirib

“Yunayted” Premyer Liqanı axırıncı dəfə, Aleks Ferqyusonun baş məşqçi olduğu sonuncu ildə qazanıb

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq