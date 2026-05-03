3 May 2026
AZ

Zidanın oğlu üçün dünya çempionatı təhlükədə

Futbol
Xəbərlər
3 May 2026 10:49
144
Zidanın oğlu üçün dünya çempionatı təhlükədə

İspaniya çempionatının ikinci divizionunda keçirilən “Almeriya” ilə matçda “Qranada”nın qapıçısı, Fransa futbol millisinin və "Real"ın əfsanəsi Zinəddin Zidanın oğlu Luka Zidan ağır zədə alıb. İyirmi yeddi yaşlı qolkiper rəqib hücumçusu ilə toqquşmadan sonra meydanı tərk etmək məcburiyyətində qalıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, ilkin olaraq ona beyin sarsıntısı diaqnozu qoyulsa da, sonradan futbolçunun çənə və çənəaltı nahiyəsinin sındığı məlum olub. Artıq uğurlu əməliyyat olunan Zidan bərpa prosesinə başladığını sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl idman vətəndaşlığını dəyişərək Əlcəzair millisini seçən Lüka bu zədə səbəbindən 2026-cı il dünya çempionatını qaçıra bilər.

Əlcəzair yığması mundialın qrup mərhələsində Argentina, Avstriya və İordaniya ilə qarşılaşacaq.

Luka Zidan karyerası ərzində İspaniyanın “Real Madrid”, “Rayo Valyekano” və “Eybar” kimi klublarında çıxış edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dani Karvaxal “Real Madrid”dən gedir
11:14
Futbol

Dani Karvaxal “Real Madrid”dən gedir

Altıqat Çempionlar Liqası qalibi mövsümün sonunda azad agent olacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Qəbələ”yə qarşı
10:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Qəbələ”yə qarşı

Turnir cədvəlində “Zirə” 46 xalla beşincidir
Messi karyerasının 906-cı qolunu vurub - VİDEO
09:57
Futbol

Messi karyerasının 906-cı qolunu vurub - VİDEO

Argentinalı ulduz “Orlando Siti” ilə qarşılaşmada həm qol, həm də məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb
Avropa futbol arenalarında bu günün oyun AFİŞASI
09:45
Futbol

Avropa futbol arenalarında bu günün oyun AFİŞASI

La Liqa, Seria A və Premyerliqada növbəti turun maraqlı qarşılaşmaları keçiriləcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” “Sabah”ı qəbul edəcək
09:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” “Sabah”ı qəbul edəcək

“Şamaxı” 35 xalla turnir cədvəlinin səkkizinci pilləsində yer alıb
“Çelsi” və “Arsenal” “Brentford”un hücumçusu ilə maraqlanır
09:08
Dünya futbolu

“Çelsi” və “Arsenal” “Brentford”un hücumçusu ilə maraqlanır

İqor Tyaqo “Brentford”a 2024-cü ilin iyul ayında qoşulub

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq