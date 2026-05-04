4 May 2026
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Turan Tovuz” ilə üz-üzə

4 May 2026 09:22
Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 30-cu turunun oyunu “Qarabağ”la “Turan Tovuz” arasında baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, saat 19:30-da start götürəcək turun mərkəzi qarşılaşmasını Rəşad Əhmədov idarə edəcək.

“Qarabağ” 59 xalla turnir cədvəlinin ikinci pilləsində yer alıb. 56 xala malik “Turan Tovuz” isə üçüncüdür.

Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 30-cu tur
4 may (bazar ertəsi)
19:30. “Qarabağ” - “Turan Tovuz”
Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Namiq Hüseynov, Rahil Ramazanov, Vüqar Həsənli
VAR: Tural Qurbanov
AVAR: Asiman Əzizli
Hakim-inspektor: Babək Quliyev
AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov
T.Bəhramov adına Respublika stadionu

Qeyd edək ki, tura mayın 5-də yekun vurulacaq.

İdman.Biz
