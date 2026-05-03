Düşənbədə son gün: Azərbaycanın iki cüdoçusu tatami üzərinə çıxır

Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə keçirilən cüdo üzrə Böyük Dəbilqə turnirinin son günündə Azərbaycanın daha iki idmançısı qüvvəsini sınayacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarışın üçüncü günündə ağır çəkili cüdoçularımız mübarizəyə qoşulacaqlar.
Kişilərin yarışında, 100 kiloqramdan yuxarı çəki dərəcəsində Uşanqi Kokauri səkkizdəbir final mərhələsində İran təmsilçisi Mohammadpuria Banaeyan Tolki ilə qarşılaşacaq. Eyni çəki dərəcəsində çıxış edən digər idmançımız Camal Qamzatxanov isə növbəti mərhələyə yüksəlmək üçün Yovan Pekoviç ilə üz-üzə gələcək.