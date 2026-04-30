Qazaxda yeniyetmə cüdoçular arasında Qərb bölgəsi birinciliyi keçiriləcək

30 Aprel 2026 18:03
4-5 may tarixlərində Qazaxda yeniyetmələr arasında cüdo üzrə Qərb bölgəsi region birincilikləri keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarışlar Qazax Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunacaq və U-14, U-17 yaş kateqoriyalarında ümumilikdə 310 cüdoçunun iştirakı gözlənilir.

Turnirin əsas məqsədi yeniyetmə cüdoçuların yarış təcrübəsini artırmaq, bölgələr üzrə güclü idmançı bazasını formalaşdırmaq və kvota əsasında ölkə birinciliyinə vəsiqə qazanacaq idmançıları müəyyənləşdirməkdir.

U-17 kateqoriyasında göstərilən nəticələr eyni zamanda milli komanda üçün seçim prosesində mühüm reytinq xalları qazandıracaq.

