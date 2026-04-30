30 Aprel 2026
Azərbaycan cüdoçularının “Böyük Dəbilqə” turnirində ilk rəqibləri açıqlanıb - FOTO

30 Aprel 2026 17:04
Mayın 1-3-də Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə təşkil olunacaq cüdo üzrə “Böyük Dəbilqə” turnirinin püşkatma mərasimi keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, mərasimdə idmançılarımızın da ilk rəqibləri müəyyənləşib.

Dünya Cüdo Turuna daxil olan yarışda Azərbaycan dörd çəki dərəcəsində altı cüdoçu ilə təmsil olunacaq. Turnirdə 34 ölkədən 240 idmançı mübarizə aparacaq.

Kişilər

60 kq, 1/8 final

Murad Muradlı - Yan Motoli Bonqambe (Fransa) / Muhammadcon Maşaripov (Özbəkistan) cütünün qalibi ilə

66 kq, 1/8 final

Nizami İmranov - Yerdaulet Bozşa (Qazaxıstan)

İslam Rəhimov - Nursultan Zayzaqaliyev (Qazaxıstan)

73 kq, 1/8 final

Rəşid Məmmədəliyev - Binyomin Nazirov (Tacikistan) / Vlad Mitru (Moldova) cütünün qalibi ilə

+100 kq, 1/8 final

Uşanqi Kokauri - Mohammadpuria Banaeyan Tolki (İran)

Camal Qamzatxanov - Yovan Pekoviç (Monteneqro)

“Böyük Dəbilqə”nin təsnifat mərhələsi saat 11:00-da, final bloku isə 16:00-da start götürəcək.

İdman.Biz
