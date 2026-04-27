Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Karvan-Yevlax”a qarşı

27 Aprel 2026 09:32
Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 29-cu turu çərçivisində günün ikinci oyununda “Sabah” “Karvan-Yevlax”la qarşılaşacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Bank Respublika Arena”da baş tutacaq qarşılaşmanın start fiti saat 20:00-da çalınacaq.

Turnir cədvəlində “Sabah” 69 xalla liderdir, “Karvan-Yevlax” isə 14 xalla on ikinci pillədə qərarlaşıb.

Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 29-cu tur
27 aprel
20:00. “Sabah” - “Karvan-Yevlax”
Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Rəhman İmami, Kərim Zeynalov, İslam Məmmədov
VAR: Əli Əliyev
AVAR: Zöhrab Abbasov
Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov
AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev
“Bank Respublika Arena”

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Lənkəranda qızlar üçün futbol festivalı keçirilib - FOTO
10:23
Azərbaycan futbolu

Lənkəranda qızlar üçün futbol festivalı keçirilib - FOTO

Baş tutan tədbirdə 63 qız iştirak edib
Neymar yoxa çıxıb
09:47
Futbol

Neymar yoxa çıxıb

“Santos”un rəhbərliyi futbolçunun harada olduğunu müəyyənləşdirməyə çalışır
“Mançester Yunayted”in sabiq futbolçu keşiş oldu - VİDEO
09:30
Futbol

“Mançester Yunayted”in sabiq futbolçu keşiş oldu - VİDEO

Filip Mulrayn klubunda ən çox məvacib alan futbolçulardan biri olub
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Zirə” ilə üz-üzə
09:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Zirə” ilə üz-üzə

Qarşılaşma Tovuz şəhər stadionunda keçiriləcək
Braziliyada qol sevincindən azarkeşlər hasarı uçurdular - VİDEO
08:38
Futbol

Braziliyada qol sevincindən azarkeşlər hasarı uçurdular - VİDEO

“Portugesa Santista”nın çempionluq qolu stadionda təhlükəli anlar yaşadıb
İspaniyada qapıçı meydanda dəhşəti saçdı – VİDEO
07:53
Futbol

İspaniyada qapıçı meydanda dəhşəti saçdı – VİDEO

“Ueska” - “Saraqosa” matçında üç futbolçu birdən meydandan qovulub

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Güləşçilərimiz Avropa çempionatından beşi qızıl olmaqla 13 medalla dönürlər – YENİLƏNİB + VİDEO
26 Aprel 21:42
Güləş

Güləşçilərimiz Avropa çempionatından beşi qızıl olmaqla 13 medalla dönürlər – YENİLƏNİB + VİDEO

Bu gün iki qızıl və iki bürünc medal qazanmışıq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qarabağ” qarşılaşması darmadağınla bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Aprel 20:58
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qarabağ” qarşılaşması darmadağınla bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Musa Qurbanlı dublla yadda qaldı
Azərbaycan Premyer Liqası: "Şamaxı" "Kəpəz"i yeddi dəqiqəyə məğlub etdi
26 Aprel 17:55
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Şamaxı" "Kəpəz"i yeddi dəqiqəyə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Meydan sahibləri xallarını artıraraq səkkizinci pillədəki mövqeyini qoruyub