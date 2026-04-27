Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Karvan-Yevlax”a qarşı

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 29-cu turu çərçivisində günün ikinci oyununda “Sabah” “Karvan-Yevlax”la qarşılaşacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Bank Respublika Arena”da baş tutacaq qarşılaşmanın start fiti saat 20:00-da çalınacaq.
Turnir cədvəlində “Sabah” 69 xalla liderdir, “Karvan-Yevlax” isə 14 xalla on ikinci pillədə qərarlaşıb.
Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 29-cu tur
27 aprel
20:00. “Sabah” - “Karvan-Yevlax”
Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Rəhman İmami, Kərim Zeynalov, İslam Məmmədov
VAR: Əli Əliyev
AVAR: Zöhrab Abbasov
Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov
AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev
“Bank Respublika Arena”