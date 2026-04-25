Altı güləşçimiz Avropa çempionatında mübarizəyə qoşulacaq

25 Aprel 2026 09:48
Bu gün Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçirilən Avropa çempionatında Azərbaycanın beş sərbəst güləşçisi döşək üzərinə çıxacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, Nurəddin Novruzov (61 kq), Turan Bayramov (74 kq), Arseni Cioyev (86 kq), Ali Tsokayev (92 kq), Giorgi Meşvildişvili (125 kq) mübarizəyə qoşulacaqlar.

Rəşid Babazadə (65 kq) isə təsəlliverici görüşdə Ayub Musayevlə (Belçika) qarşılaşacaq.

Xatırladaq ki, daha əvvəl yunan-Roma güləşçilərindən Həsrət Cəfərov (67 kq) və Qurban Qurbanov (82 kq) qızıl, Rəşad Məmmədov (55 kq), Nihat Məmmədli (60 kq) və İslam Abbasov (87 kq) isə bürünc medal qazanıblar. Yunan-Roma güləşi üzrə milli komanda hesabında birinci olub. Qadın güləşçilərdən Jalə Əliyeva (57 kq) və Günay Qurbanova (59 kq) bürünc medal qazanıblar.

Qeyd edək ki, Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İslam Bazarqanov qızıl, Cəbrayıl Hacıyev bürünc üçün döşəyə çıxır
10:25
Güləş

İslam Bazarqanov qızıl, Cəbrayıl Hacıyev bürünc üçün döşəyə çıxır

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan qadın güləşçiləri Avropa çempionatını altıncı pillədə başa vurublar
02:52
Güləş

Azərbaycan qadın güləşçiləri Avropa çempionatını altıncı pillədə başa vurublar

Tirana sınağında iki bürünc medal qazanan millimiz komanda hesabında ilk altılığa daxil olub
Toğrul Əsgərov: “Sadə uğursuzluq bizi iki qızıl medaldan uzaqlaşdırdı” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN - VİDEO
24 Aprel 23:46
Güləş

Toğrul Əsgərov: “Sadə uğursuzluq bizi iki qızıl medaldan uzaqlaşdırdı” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN - VİDEO

Qadın güləşi üzrə Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Avropa çempionatında idmançılarının çıxışını qiymətləndirib
Jalə Əliyeva: “Səhvlərimi düzəltmək üçün əlimdən gələni edəcəyəm” – İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + VİDEO
24 Aprel 22:20
Güləş

Jalə Əliyeva: “Səhvlərimi düzəltmək üçün əlimdən gələni edəcəyəm” – İDMAN.BİZ ALBANİYADAN + VİDEO

İdmançı Albaniyadakı Avropa çempionatı haqqında təəssüratlarını bölüşüb
Jalə Əliyeva “bürünc” qazandı, Ruzanna Məmmədova və Birgül Soltanova məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Aprel 21:42
Güləş

Jalə Əliyeva “bürünc” qazandı, Ruzanna Məmmədova və Birgül Soltanova məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Aprel 19:39
Güləş

İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı
Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
23 Aprel 19:51
Güləş

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Aprel 22:15
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan güləşçilərindən möhtəşəm nəticə
İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Aprel 19:39
Güləş

İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq