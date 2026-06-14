DÇ-2026: Almaniya və Niderland mundialda ilk oyunlarına çıxırlar

Futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatında bu gün dördüncü oyun gününün qarşılaşmaları keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, günün ilk matçında E qrupunda Almaniya millisi mundialın debütantı Kurasao ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq.
Gecənin növbəti görüşündə Niderland və Yaponiya milliləri F qrupunda münasibətlərinə aydınlıq gətirəcəklər. Matç saat 00:00-da start götürəcək.
Daha sonra E qrupunda Kot-d’İvuar Ekvadorla qarşılaşacaq. Bu oyunun start fiti saat 03:00-da səslənəcək. Dördüncü oyun gününə İsveç - Tunis matçı ilə yekun vurulacaq. F qrupunun qarşılaşması saat 06:00-da başlayacaq.
Dördüncü oyun gününün proqramı:
14 iyun
21:00 Almaniya - Kurasao
15 iyun
00:00 Niderland - Yaponiya
03:00 Kot-d’İvuar - Ekvador
06:00 İsveç - Tunis