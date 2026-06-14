14 İyun 2026
AZ

DÇ-2026: Almaniya və Niderland mundialda ilk oyunlarına çıxırlar

DÇ-2026
Xəbərlər
14 İyun 2026 10:36
72
DÇ-2026: Almaniya və Niderland mundialda ilk oyunlarına çıxırlar

Futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatında bu gün dördüncü oyun gününün qarşılaşmaları keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, günün ilk matçında E qrupunda Almaniya millisi mundialın debütantı Kurasao ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq.

Gecənin növbəti görüşündə Niderland və Yaponiya milliləri F qrupunda münasibətlərinə aydınlıq gətirəcəklər. Matç saat 00:00-da start götürəcək.

Daha sonra E qrupunda Kot-d’İvuar Ekvadorla qarşılaşacaq. Bu oyunun start fiti saat 03:00-da səslənəcək. Dördüncü oyun gününə İsveç - Tunis matçı ilə yekun vurulacaq. F qrupunun qarşılaşması saat 06:00-da başlayacaq.

Dördüncü oyun gününün proqramı:

14 iyun
21:00 Almaniya - Kurasao

15 iyun
00:00 Niderland - Yaponiya
03:00 Kot-d’İvuar - Ekvador
06:00 İsveç - Tunis

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Hakan Çalhanoğlu sərt danışdı: “Bəzən şillə yemək yaxşıdır”
11:18
DÇ-2026

Hakan Çalhanoğlu sərt danışdı: “Bəzən şillə yemək yaxşıdır”

Türkiyə millisinin kapitanı Avstraliya məğlubiyyətindən sonra komandasına mesaj verib
Montelladan 30 zərbəlik məğlubiyyət etirafı: “Hər şeyi sınadıq”
10:53
DÇ-2026

Montelladan 30 zərbəlik məğlubiyyət etirafı: “Hər şeyi sınadıq”

Türkiyə futbol millisinin baş məşqçisi Avstraliyaya 0:2 hesablı məğlubiyyətdən sonra komandasının çıxışını dəyərləndirib
Ançelotti Braziliya millisinin problemini açıqladı
10:48
DÇ-2026

Ançelotti Braziliya millisinin problemini açıqladı

İtaliyalı mütəxəssis Mərakeşlə heç-heçədən sonra komandasının ilk hissədə zəif çıxış etdiyini söyləyib
Vinisius Mərakeşlə heç-heçədən sonra Braziliya millisini tənqid etdi
10:29
DÇ-2026

Vinisius Mərakeşlə heç-heçədən sonra Braziliya millisini tənqid etdi

Hücumçu komandasının ilk hissədə çox zəif çıxış etdiyini etiraf edib
İrankunda Türkiyə ilə oyunun ən yaxşı futbolçusu seçildi
10:23
DÇ-2026

İrankunda Türkiyə ilə oyunun ən yaxşı futbolçusu seçildi

Avstraliya millisinin yarımmüdafiəçisi komandasının ilk qolunu vurub
Türkiyə mundiala uğursuz başladı: Avstraliya iki qolla sevindi – YENİLƏNİB + VİDEO
10:07
DÇ-2026

Türkiyə mundiala uğursuz başladı: Avstraliya iki qolla sevindi – YENİLƏNİB + VİDEO

Ay-ulduzlular 24 ildən sonra qatıldıqları Dünya Çempionatının ilk oyununda məğlub olublar

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib
12 İyun 01:04
DÇ-2026

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Turnirdə ümumilikdə 48 milli komanda yarışacaq
DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi
01:06
DÇ-2026

DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar hərəyə bir xal toplayıb
DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib
13 İyun 00:57
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-nın B qrupunun ilk tur matçı Torontoda keçirilib
Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib
11 İyun 20:00
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib - FOTO

Görüş zamanı xüsusi qonağa klubun forması təqdim olunub