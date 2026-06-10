10 İyun 2026
AZ

Lənkəranda güləş festivalı keçirilib - FOTO

Güləş
Xəbərlər
10 İyun 2026 20:15
66
Lənkəranda güləş festivalı keçirilib

Azərbaycan Güləş Federasiyası (AGF) tərəfindən Lənkəran şəhərində yerləşən Heydər Əliyev Xatirə Parkında güləş festivalı keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, tədbir güləşin təbliği və təşviqi, sağlam həyat tərzinin aşılanması, uşaqların və gənclərin idmana marağının artırılması məqsədilə təşkil olunub.

Tədbirdə AGF-nin baş katibi Pərvin Piriyev, baş katibin müavini Aydan Məmmədhəsənova, Lənkəran-Astara Regional Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Teymur Babazadə, AGF-nin vitse-prezidenti Namiq Abdullayev, yunan-Roma güləşi üzrə ikiqat olimpiya mükafatçısı, dünya və Avropa çempionu, milli komandanın məşqçisi Rövşən Bayramov, olimpiya mükafatçısı, dünya və Avropa çempionu Rəsul Çunayev, yunan-Roma güləşi üzrə dünya və Avropa mükafatçısı, U15 milli komandasının böyük məşqçisi Taleh Məmmədov, sərbəst güləş üzrə Avropa çempionu, U15 milli komandasının məşqçisi Əliabbas Rzazadə və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.

Festival çərçivəsində açıq havada qurulmuş güləş xalçasında Cənub bölgəsinin yeniyetmə və gənc güləşçiləri üçün ustad dərsləri təşkil olunub. Tanınmış idmançılar və məşqçilər iştirakçılarla öz təcrübələrini bölüşərək müxtəlif fəndləri nümayiş etdiriblər.

Tədbir iştirakçıları üçün maraqlı və əyləncəli proqram da hazırlanıb. Festival zamanı müxtəlif idman və əyləncə müsabiqələri keçirilib, "faceart" zonası fəaliyyət göstərib. Yerli sakinlər və gənc idmançılar məşhur güləşçilərlə görüşmək, onlardan avtoqraf almaq və xatirə şəkilləri çəkdirmək imkanı əldə ediblər.

Maraqla qarşılanan festival güləşin daha geniş auditoriyaya tanıdılması, sağlam həyat tərzinin təbliği və regionlarda idman fəallığının artırılması istiqamətində atılan növbəti addım kimi qiymətləndirilib.

Qeyd edək ki, gələcəkdə ölkənin digər bölgələrində də analoji tədbirlərin təşkili nəzərdə tutulur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Fərid Mansurov şagirdlərlə təcrübəsini bölüşüb - FOTO
13:52
Güləş

Fərid Mansurov şagirdlərlə təcrübəsini bölüşüb - FOTO

Layihənin məqsədi məktəblilər arasında sağlam həyat tərzinin təşviqidir
Azərbaycanı güləş üzrə dünya çempionatında iki hakim təmsil edəcək
9 İyun 16:11
Güləş

Azərbaycanı güləş üzrə dünya çempionatında iki hakim təmsil edəcək

Mundialda 46 ölkədən 71 referi ədaləti qoruyacaq
Bu gün Lənkəranda güləş festivalı keçiriləcək
9 İyun 14:35
Güləş

Bu gün Lənkəranda güləş festivalı keçiriləcək

Heydər Əliyev Xatirə Parkında idman və əyləncə dolu tədbir keçiriləcək
Güləşçilər üçün antidopinq maarifləndirici seminar təşkil olunub - FOTO
9 İyun 14:17
Güləş

Güləşçilər üçün antidopinq maarifləndirici seminar təşkil olunub - FOTO

Tədbir AGF və AMADA-nın birgə təşkilatçılığı ilə keçirilib
Olimpiya mükafatçısından yeni çağırış: Legionersiz güclü Azərbaycan güləşi
9 İyun 12:42
Güləş

Olimpiya mükafatçısından yeni çağırış: Legionersiz güclü Azərbaycan güləşi

Hacı Əliyev baş məşqçi kimi U-17 yığmasının qarşısında duran məqsədləri açıqlayıb
U17 milli komandanın böyük məşqçisi vəzifəsi Hacı Əliyevə həvalə edilib
8 İyun 21:28
Güləş

U17 milli komandanın böyük məşqçisi vəzifəsi Hacı Əliyevə həvalə edilib

U15 milli komandada böyük məşqçi vəzifəsini Emin Əzizov icra edəcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB
7 İyun 22:37
Basketbol

Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB - VİDEO

3x3 basketbol üzrə qadın yığmamız debüt etdiyi mundialda medalın bir addımlığında dayanıb

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib
9 İyun 23:54
Futbol

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçın baş hakimi macarıstanlı Marton Ruş olub
Minifutbol millimiz çempionluğu azarkeşlərlə qeyd etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 İyun 22:10
Milli komanda

Minifutbol millimiz çempionluğu azarkeşlərlə qeyd etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan minifutbol millisi çempionluq sevincini azarkeşlərlə birlikdə yaşayıb
Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib
9 İyun 23:14
Futbol

Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qrupda Macarıstan 16 xalla birinci, Azərbaycan 12 xalla ikinci yerdə qərarlaşıb