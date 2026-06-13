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Voleybol yığmalarımız Avropa Liqasında növbəti oyunlarına çıxacaqlar

Voleybol
Xəbərlər
13 İyun 2026 10:38
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Voleybol yığmalarımız Avropa Liqasında növbəti oyunlarına çıxacaqlar

Bu gün Azərbaycanın qadın və kişilərdən ibarət voleybol milliləri Gümüş Avropa Liqasında növbəti matçlarını keçirəcəklər.

İdman.Biz xəbər verir ki, qadınlardan ibarət komanda Şimali Makedoniya ilə qarşılaşacaq.

İspaniyada təşkil olunacaq görüş Bakı vaxtı saat 20:30-da start götürəcək. Azərbaycan millisi üç xalla 11-ci, hazırda xalı olmayan Şimali Makedoniya 23-cü pillədə qərarlaşıb.

Kişilərdən ibarət kollektiv isə İspaniya seçməsi ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Rumıniyadakı oyun Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq. İspanlar altı xalla səkkizinci, əvvəlki matçlarda uduzan Azərbaycan yığması 24-cü yerdədir.

İdman.Biz
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