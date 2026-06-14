DÇ-2026: İsveçrə - Qətər oyununda ikinci hissədir - YENİLƏNİR + VİDEO

Qətər - İsveçrə oyununda ikinci hissə başlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, ilk yarıdan sonra Avropa təmsilçiləri irəlidədirlər - 1:0.
23:56
Qətər - İsveçrə oyununda ilk hissə bitib.
İdman.Biz bildirir ki, ilk yarıdan sonra Avropa təmsilçiləri irəlidədirlər - 1:0.
23:22
Qətər - İsveçrə oyununda hesab açılıb.
İdman.Biz bildirir ki, 17-ci dəqiqədə Bril Embolo penaltidən Avropa təmsilçisini irəli çıxarıb.
23:04
Futbol üzrə dünya çempionatında B qrupunda mübarizə aparan Qətər və İsveçrə yığmaları qarşılaşırlar.
İdman.Biz bildirir ki, matç “San-Fransisko bay Area” stadionunda keçirilir.
09:57
Futbol üzrə DÇ-2026-nın üçüncü günü azarkeşləri maraqlı qarşılaşmalar gözləyir.
İdman.Biz xəbər verir ki, günün ilk dueli B qrupunda mübarizə aparan Qətər və İsveçrə yığmaları arasında qeydə alınacaq.
“San-Fransisko bay Area” stadionunda keçiriləcək matçın startı iyunun 13-də, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-ra təsadüf edəcək.
Növbəti qarşılaşmalar isə iyunun 13-dən 14-nə keçən gecə və səhər saatlarında baş tutacaq.
Belə ki, C qrupunda təşkil olunacaq Braziliya - Mərakeş oyunu gecə saat 02:00-da, Haiti - Şotlandiya matçı isə 05:00-da başlayacaq.
D qrupunun ilk matçı kimi diqqət çəkən Avstraliya - Türkiyə qarşılaşması isə Bakı vaxtı ilə səhər saat 08:00-da start götürəcək.
Dünya çempionatı
Birinci tur
13 iyun
B qrupu
23:00. Qətər - İsveçrə
14 iyun
C qrupu
02:00. Braziliya - Mərakeş
05:00. Haiti - Şotlandiya
D qrupu
08:00. Avstraliya - Türkiyə