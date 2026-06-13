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Bəhram Rəcəbzadə “Glory” Qran-prisində 1/4 finala çıxır - VİDEO

Kikboksinq
Xəbərlər
13 İyun 2026 12:43
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Bəhram Rəcəbzadə “Glory” Qran-prisində 1/4 finala çıxır

Bu gün Azərbaycanlı kikboksçu Bəhram Rəcəbzadə Niderlandın Rotterdam şəhərində təşkil olunacaq “Glory” turnirində mübarizə aparacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, 95 kq çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı “Glory” təşkilatının yarımağır çəkidə çempionluq kəməri uğrunda keçirilən 8 nəfərlik Qran-prinin 1/4 final mərhələsində mərakeşli Məhəmməd Tuçasse ilə qarşılaşacaq.

73 qələbə və 65 nokautu ilə diqqət çəkən Bəhram Rəcəbzadə turnirin əsas favoritlərindən biri kimi göstərilir və çempionluq uğrunda iddialı döyüşçülər sırasında yer alır.

İdman.Biz
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