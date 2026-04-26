Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” “Qarabğ”ı qəbul edəcək

Bu gün Misli Premyer Liqasının 29-cu turu çərçivisində günün ikinci oyununda “Neftçi” “Qarabağ”la qarşılaşacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, "Palms Sports Arena"da baş tutacaq qarşılaşmanın start fiti saat 19:00-da çalınacaq.
Hazırda ev sahibi komanda 44 xalla turnir cədvəlinin beşinci pilləsindədir. Aktivində 56 xalı olan “Qarabağ” isə ikincidir.
Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 29-cu tur
26 aprel
19:00. "Neftçi" – "Qarabağ"
Hakimlər: Tural Qurbanov, Cəmil Quliyev, Asiman Əzizli, Kamranbəy Rəhimov
VAR: Rauf Cabarov
AVAR: Rahil Ramazanov
Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov
AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev
"Palms Sports Arena"