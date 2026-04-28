“Neftçi”dən 15 illik REKORD: Azarkeşlər tribunaları doldurdu

Misli Premyer Liqasının 29-cu turunda keçirilmiş “Neftçi” - “Qarabağ” oyununu stadiondan 9500 tamaşaçı izləyib.
İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, bu, Bakı klubunun Premyer Liqadakı ev matçlarında son 15 mövsümün ən yüksək göstəricisidir.
“Ağ-qaralar”ın meydanında daha çox izləyici sonuncu dəfə 2010/2011 mövsümündə qeyd alınıb.
2011-ci il fevralın 13-də “Xəzər Lənkəran”la Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionundakı qarşılaşmanı (0:0) 10 min azarkeş izləyib.
Qeyd edək ki, “Neftçi” “Palms Sports Arena”dakı görüşdə “Qarabağ”a 1:5 hesabı ilə uduzub.