28 Aprel 2026
AZ

Futbol
Xəbərlər
28 Aprel 2026 10:48
102
“Sumqayıt” səfərdə neçə qələbə qazanıb?

“Sumqayıt” Premyer Liqada 50-ci səfər qələbəsini qazanıb.

İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, bu, Misli Premyer Liqasının 29-cu turuna təsadüf edib.

“Gənclik şəhəri” təmsilçisi “İmişli” ilə görüşdə 2:0 hesabı ilə qalib gəlib.

Yubiley qələbəsi 233-cü səfər matçına təsadüf edib. “Sumqayıt” turnirin tarixində rəqib meydanında ən azı 50 və daha çox qələbə qazanan 12-ci komanda olub və bu göstəricidə “Şəmkir”ə çatıb.

Sumqayıtın eyniadlı təmsilçisinin ilk səfər qələbəsi 2011/2012 mövsümünə təsadüf edib. Komanda 2011-ci il noyabrın 5-də “Qarabağ”a qalib gəlib - 2:1.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kevin Medina “Qarabağ”ın heyətində 200-cü oyununu keçirib
11:25
Futbol

Kevin Medina “Qarabağ”ın heyətində 200-cü oyununu keçirib

O, 200 matçda 6 qola imza atıb
Azərbaycanın minifutbol millisi dünya reytinqində birinci oldu - FOTO
11:18
Futbol

Azərbaycanın minifutbol millisi dünya reytinqində birinci oldu - FOTO

Yığmamız 4085 xalla zirvəyə yüksəlib
“Neftçi”dən 15 illik REKORD: Azarkeşlər tribunaları doldurdu
10:55
Futbol

“Neftçi”dən 15 illik REKORD: Azarkeşlər tribunaları doldurdu

“Ağ-qaralar”ın meydanında daha çox izləyici sonuncu dəfə 2010/2011 mövsümündə qeyd alınıb
AFFA əməkdaşı Avropa platformasında mühüm vəzifəyə seçildi
10:33
Azərbaycan futbolu

AFFA əməkdaşı Avropa platformasında mühüm vəzifəyə seçildi

Zəhra Vəlizadə ENGSO Youth-da Azərbaycanı təmsil edəcək
FIFA dünya çempionatında mükafat fondunu artırmaq istəyir
10:03
DÇ-2026

FIFA dünya çempionatında mükafat fondunu artırmaq istəyir

Turnirdən gözlənilən gəlir 11 milyard dolları keçə bilər
Ukraynada millinin baş məşqçi postuna favorit açıqlandı
09:50
Futbol

Ukraynada millinin baş məşqçi postuna favorit açıqlandı

Miron Markeviç əsas namizəd hesab olunur

Ən çox oxunanlar

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"
02:39
Güləş

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"

Gümüş medalçı gələcək planlarını açıqlayıb

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi
27 Aprel 21:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar oyunu doqquz nəfərlə başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi
27 Aprel 19:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirdi