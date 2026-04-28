Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"

Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Turan Bayramov Avropa çempionatındakı çıxışını dəyərləndirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Tiranada keçirilən yarışda gümüş medal qazanan idmançı nəticədən tam razı qalmadığını bildirib.

"Beş ildən sonra yenidən Avropa çempionatında finala yüksəldim. Hədəfim qızıl medal idi, amma minimal fərqlə məğlub oldum. Ümid edirəm ki, gələcəkdə üzərimdə daha çox işləyərək növbəti dünya çempionatında qızıl medal qazanacağam", - deyə Bayramov qeyd edib.

O, həmçinin milli komandanın gücündən danışıb:

"Millimiz çox güclüdür. Təmsilçilərimizin hər birinin reytinqdə ilk dördlükdə olması komandamızın səviyyəsini göstərir. Bunun əsas səbəbi yarışlara ciddi hazırlaşmağımızdır", – deyə o vurğulayıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ali Tsokayev: "Dünya çempionatında da qızıl medal qazanmağa çalışacağam"
00:06
Güləş

Ali Tsokayev: "Dünya çempionatında da qızıl medal qazanmağa çalışacağam"

Avropa çempionu qələbəsini şərh edib və hədəflərini açıqlayıb

Xetaq Qazyumov: "Bu nəticə ilə kifayətlənməyəcəyik"
27 Aprel 23:17
Güləş

Xetaq Qazyumov: "Bu nəticə ilə kifayətlənməyəcəyik"

Millimiz dünya çempionatına hazırlaşacaq
Azərbaycan güləşçiləri Avropa çempionatından qayıdıblar
27 Aprel 22:46
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri Avropa çempionatından qayıdıblar - FOTO

Milli komanda Avropa çempionatını 13 medalla başa vurdu

Dünya Güləş Birliyi rəsmisi: “Azərbaycan azarkeşləri dünyanın ən savadlıları sırasındadır” – İDMAN.BİZ Albaniyadan
27 Aprel 16:24
Güləş

Dünya Güləş Birliyi rəsmisi: “Azərbaycan azarkeşləri dünyanın ən savadlıları sırasındadır” – İDMAN.BİZ Albaniyadan

Erik Olanovski Azərbaycanda təşkil edilən yarışların təşkilatçılığını xüsusi vurğulayıb
Mikayıl Cabbarovdan Avropa çempionatında uğur qazanan güləşçilərimizlə bağlı PAYLAŞIM - FOTO
27 Aprel 14:28
Güləş

Mikayıl Cabbarovdan Avropa çempionatında uğur qazanan güləşçilərimizlə bağlı PAYLAŞIM - FOTO

O, nəticə ilə bağlı paylaşım edib
Güləş üzrə Avropa-2026-nın nəticələri: Azərbaycan güləşçilərinin güclü və problemli tərəfi hansılardı? – İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
27 Aprel 13:58
Güləş

Güləş üzrə Avropa-2026-nın nəticələri: Azərbaycan güləşçilərinin güclü və problemli tərəfi hansılardı? – İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

Azərbaycan güləşçiləri qitə çempionatında 13 medal qazanıb, onlardan 8-i olimpiya çəkilərindədir

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Güləşçilərimiz Avropa çempionatından beşi qızıl olmaqla 13 medalla dönürlər – YENİLƏNİB + VİDEO
26 Aprel 21:42
Güləş

Güləşçilərimiz Avropa çempionatından beşi qızıl olmaqla 13 medalla dönürlər – YENİLƏNİB + VİDEO

Bu gün iki qızıl və iki bürünc medal qazanmışıq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qarabağ” qarşılaşması darmadağınla bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Aprel 20:58
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qarabağ” qarşılaşması darmadağınla bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Musa Qurbanlı dublla yadda qaldı
Azərbaycan Premyer Liqası: "Şamaxı" "Kəpəz"i yeddi dəqiqəyə məğlub etdi
26 Aprel 17:55
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Şamaxı" "Kəpəz"i yeddi dəqiqəyə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Meydan sahibləri xallarını artıraraq səkkizinci pillədəki mövqeyini qoruyub